BNG y Xunta se enzarzan por la dotación de profesorado en el CEIP Valle-Inclán de Oleiros (A Coruña)

Las familias del CEIP Valle Inclán de Oleiros (A Coruña) se visten de luto por la pérdida de los profesores. Concello de Oleiros.

La dotación de profesorado en el CEIP Valle-Inclán de Perillo, Oleiros, ha provocado un choque de posturas entre el Bloque Nacionalista Galego y la Xunta de Galicia.

La diputada Iria Taibo denunció que la Consellería de Educación está utilizando los fondos europeos del Plan MEGA para cubrir necesidades estructurales del centro, dejando sin atención reforzada al alumnado más vulnerable.

Durante su intervención en el Parlamento, Taibo explicó que se eliminó el desdoblamiento de tercero y sexto de primaria, una medida rechazada por la comunidad educativa.

Como compensación, se enviaron dos profesores a través del Plan MEGA, pero están siendo utilizados como tutores de aulas adicionales, en lugar de para los refuerzos educativos específicos para los que se concedieron los fondos.

Según la diputada, esto afecta también a proyectos didácticos como la Huerta, la Robótica o la Biblioteca, que han visto reducidas sus actividades.

La ANPA del centro ya había remitido un escrito a la Dirección Territorial sin recibir respuesta, y la comunidad educativa ha comenzado a organizar protestas y movilizaciones para reclamar mejoras en la calidad de la enseñanza y la reposición del profesorado faltante.

Estas movilizaciones están previstas para los próximos días en las inmediaciones del colegio y otros puntos de Oleiros, con el objetivo de presionar a la Consellería para que atienda las demandas del centro.

Por su parte, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, respondió en el Pleno que el CEIP Valle-Inclán dispone del profesorado necesario para atender al alumnado, y que las aulas están muy por debajo de las ratios máximas legales.

Recordó que este curso se incorporaron dos maestros de Primaria que permitieron desdoblar aulas de 2.º y 3.º, distribuyendo 54 alumnos en tres aulas, y que todas las demás aulas de Primaria tienen entre 17 y 20 alumnos.

Además, el centro cuenta con cuatro especialistas en atención a la diversidad, dos en Pedagogía Terapéutica y dos en Audición y Lenguaje, cuando solo le correspondería uno de cada tipo.

Según Rodríguez, todos los alumnos con necesidades educativas cuentan con dos o tres profesionales, una medida que calificó de pionera en Galicia y que ahora se pretende replicar a nivel estatal.