La docencia de Medicina se descentraliza en Galicia: estas son las claves

Desde hace siglos, en Galicia la docencia de Medicina se imparte en Santiago de Compostela, donde los primeros cursos de esta formación comenzaron entre los siglos XVII y XVIII. Faltarían muchas décadas para la creación de la actual facultad, que data de los años 20 del siglo pasado, y algunos años más para la creación de las otras universidades gallegas, la de A Coruña y la de Vigo, fundadas en 1989. En este escenario, algo más de 30 años después de la inauguración de un sistema universitario gallego con tres instituciones, la docencia de Medicina está a punto de cambiar.

Este mismo lunes, las tres universidades —USC, UDC y UVigo— y las consellerías de Educación y de Sanidade ratificaron el principio de acuerdo del 6 de noviembre para la descentralización de la docencia del grado de Medicina.

Los primeros pasos para impartir clases fuera de la ciudad compostelana comenzaron en el 2015, con un acuerdo entre las universidades para repartir la docencia clínica —es decir, práctica— que fijaba que desde el curso 2015-2016 el profesorado de la UDC y de la Uvigo de titulaciones sanitarias colaboraría en la docencia clínica de Medicina de la USC.

Así, en el 6º y último curso de este grado, los hospitales universitarios de A Coruña y Vigo comenzaron a impartir materias con profesores adscritos al Inibic en el caso coruñés y al Inibiv en el vigués. Por su parte, la USC podía contar con profesores asociados en estos hospitales y mantenía la autonomía del grado, reconociéndola ya entonces como la única universidad gallega con facultad de Medicina.

Ese acuerdo buscaba compartir recursos del sistema sanitario gallego y mejorar la formación de los estudiantes, todo ello a través del Consejo para la Coordinación de la Docencia Clínica en Galicia.

Una década después, este 2025 ha sido un año de negociaciones para ampliar la descentralización de Medicina. Estas son las principales claves del acuerdo.

¿A qué cursos de Medicina afecta?

El acuerdo ratificado este mes de noviembre, amplía la descentralización de Medicina, que pasa de impartirse solo en 6º curso a abarcar también 4º y 5º . De esta manera, los estudiantes de esta titulación podrán cursar materias prácticas fuera de Santiago de Compostela en los tres últimos años de carrera.

¿Cuándo comenzará?

Según el principio de acuerdo, el proceso comenzará el próximo curso, en el 2026-2027 con la docencia clínica de 5º. Al año siguiente, en el 2027-2028 se descentralizará la docencia teórica y práctica de 5º. Finalmente, las clases de 4º curso quedarán descentralizadas en el curso 2028-2029.

De esta forma, quienes hayan comenzado su formación de Medicina el curso del 2022-2023, estrenarán el próximo año la descentralización del penúltimo curso y quienes hayan iniciado sus estudios este curso, el 2025-2026, harán lo propio con la docencia de 4º dentro de tres años.

¿Cómo será el reparto de estudiantes?

La distribución del alumnado entre los complejos universitarios hospitalarios de A Coruña y Vigo, además de Santiago, tendrá un reparto equitativo en la UDC y la UVigo, con un mayor número para la USC.

Así, se prevé que A Coruña reciba a 100 estudiantes, Vigo a otros 100 y unos 200 se queden en Santiago. Además, el resto de hospitales del Servizo Galego de Saúde también serán colaboradores.

¿Cuántos nuevos docentes habrá?

El mismo acuerdo establece la creación de dos nuevas unidades docentes en los complejos hospitalarios de A Coruña, el CHUAC, y de Vigo, el hospital Álvaro Cunqueiro. Las primeras estimaciones apuntan a la creación de unas 40 plazas adicionales en estas dos unidades.

Su vinculación relacionará a los docentes de cada universidad con su hospital de referencia de manera exclusiva. Este punto está en línea con una de las reclamaciones de los facultativos del CHUAC, que pidieron este mes por carta a Sanidade y a Educación, además de a las universidades, la equidad con otras áreas sanitarias en el reparto de plazas de profesorado. El pasado mes de julio, la UDC también se pronunciaba al respecto, denunciando que un acuerdo entre el Sergas y la USC adscribía "de inmediato" todos los centros sanitarios a la universidad compostelana, impidiendo que personal coruñés impartiese Medicina en A Coruña. Poco después, Sanidade actualizaba los conciertos de docencia sanitaria del 2001, manteniendo las adscripciones de las infraestructuras de A Coruña y Ferrol a la UDC.

Para seguir el cumplimiento del acuerdo, se creará una comisión de seguimiento que preparará la docencia y la planificación de las necesidades de profesorado, además del reparto de estudiantes.

¿Cuándo estará aprobado de manera definitiva el acuerdo?

Por el momento, el acuerdo ya ratificado en una reunión entre representantes de las universidades y de las consellerías no es definitivo. Por delante quedan las reuniones de los consejos de Docencia Clínica y los de Gobierno de cada universidad, que deberán por su parte ratificar el escrito. Tal y como ha podido confirmar Quincemil, el documento definitivo no se hará público hasta que pase por el Consello de Docencia Clínica.

Sin una fecha fija en el horizonte para ello, la aprobación definitiva debería darse entre finales de este año y comienzos del 2026.

Polémica y posturas enfrentadas

Este mismo año, la UDC avanzaba su intención de impartir Medicina dentro de su oferta educativa, denunciando que el convenio del 2015 no se estaba cumpliendo y apelando a la necesidad de un nuevo grado en el sistema universitario gallego. La propuesta de la universidad contó con apoyo en la ciudad, tanto en la corporación local como entre los vecinos.

Ahora, con el acuerdo de descentralización, la UDC ha anunciado que aplazará su propuesta de contar con una titulación propia, aunque seguirá trabajando en ella. Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, mantiene su apuesta por una nueva facultad, criticando en numerosas ocasiones un "centralismo compostelano".

En la postura contraria, la Xunta de Galicia se mostró en todo momento contraria a aumentar las titulaciones de Medicina. Así lo expresaron en múltiples ocasiones el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, o el propio presidente Alfonso Rueda, que este lunes tachaba de "localista" la defensa de Inés Rey. La USC también criticó la intención de A Coruña, abogando por una única facultad, como hizo el Concello de Santiago y su alcaldesa, Goretti Sanmartín, rechazando en pleno la propuesta de un nuevo grado de Medicina.

En Vigo también llegó a proponerse incluir esta titulación en su universidad, como reclamó su alcalde, Abel Caballero. Ante la nueva colaboración entre universidades, la UVigo retirará su petición.

Tanto en el caso de A Coruña como en el de Vigo, el PP local se mostró a favor de más facultades de Medicina, mientras que desde el Gobierno gallego mantiene una postura contraria.

El acuerdo de este mes de noviembre establece que la Xunta no podrá autorizar titulaciones de Medicina de carácter privado. La posibilidad de que una universidad privada imparta este grado en la comunidad es uno de los principales argumentos en A Coruña para la creación de una nueva facultad. Esto se produce en un contexto en el que la demanda de plazas de Medicina de la USC supera ampliamente la oferta. En el 2024, más de 3.000 estudiantes solicitaron plaza en Santiago, en un grado que por curso oferta tan solo 403.

Fuera del ámbito educativo, la necesidad de médicos en Galicia está en aumento. Ante la previsión de que en 2029 habrá un déficit de casi 250 médicos de familia en la comunidad, la Xunta está negociando medidas en Atención Primaria, cuyo personal irá a huelga durante tres días de la próxima semana.