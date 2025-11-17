La comunidad educativa de Oleiros (A Coruña) se moviliza por más recursos en los colegios

Las familias del CEIP Valle Inclán de Oleiros (A Coruña) se visten de luto por la pérdida de los profesores. Concello de Oleiros.

La comunidad educativa y los vecinos de Oleiros, en A Coruña, se concentrarán este jueves a las 8:40 horas delante de todos los colegios del municipio, en una movilización impulsada por las ANPA con motivo del Día Mundial de la Infancia.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Oleiros, que denuncia la falta de profesorado y recursos en los centros públicos, competencia de la Xunta de Galicia.

Las protestas, en las que se pide acudir vestidos de negro para simbolizar el desamparo de las escuelas, buscan visibilizar la situación que atraviesan numerosos centros afectados por la ausencia de docentes de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, tutores, profesorado de refuerzo y por la eliminación de proyectos educativos y culturales de gran valor comunitario.

Este curso, los recortes más significativos se registran en los colegios Valle Inclán y Juana de Vega, aunque las ANPA advierten que la situación podría afectar a cualquier otro centro. Familias, profesorado, vecindario y Ayuntamiento se unen así para reivindicar una escuela pública de alta calidad.

La convocatoria parte de las ANPA de los colegios Valle Inclán, Juana de Vega, Luis Seoane, Rabadeira y Parga Pondal, que llaman a la participación masiva para reclamar a la Xunta una respuesta urgente ante lo que consideran un deterioro creciente del sistema educativo público.