Galicia participará en el primer Centro Europeo de Excelencia Cuántica concedido por la Comisión Europea

Galicia formará parte del primer Centro Europeo de Excelencia Cuántica (QEX), una iniciativa aprobada por la Comisión Europea que busca fomentar el desarrollo de las tecnologías cuánticas y garantizar el liderazgo europeo en computación cuántica.

La participación gallega estará encabezada por el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) y las universidades de Santiago de Compostela (USC) y A Coruña (UDC).

El centro, financiado por la Empresa Común de Computación de Altas Prestaciones Europea (EuroHPC JU), reúne a 11 socios de cinco países de la Unión Europea. Galicia contará con un presupuesto de 1,36 millones de euros, cofinanciados al 50% por la Comisión Europea y el Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación, para crear un espacio único de servicios y conocimiento que facilite el acceso a la computación cuántica a la comunidad científica y al tejido productivo.

La participación gallega está liderada por el Cesga, un centro compartido entre la Xunta de Galicia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), junto con tres centros de investigación de la Red CIGUS: el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes (CITIUS) y el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE), ambos de la USC, y el Centro de Investigación en TIC (CITIC) de la UDC.

Galicia, clave en la revolución cuántica

Los centros gallegos contribuirán a facilitar el acceso a las infraestructuras cuánticas y al desarrollo de nuevas aplicaciones y software en este campo, además de liderar actividades de benchmarking que compararán el rendimiento de diferentes ordenadores y programas cuánticos.

También participarán en la formación de investigadores y usuarios, aprovechando la experiencia del programa TalentQ del proyecto Quantum Spain.

El Centro Europeo de Excelencia Cuántica funcionará como un espacio de referencia para la aplicación y desarrollo de herramientas cuánticas, ofreciendo formación especializada, asesoramiento y apoyo personalizado a científicos, empresas e industrias europeas.

El proyecto busca preparar a Europa para la próxima era de la computación, mediante la creación de una red de profesionales altamente cualificados.

Un nuevo hito para la innovación gallega

El consorcio QEX está coordinado por la Stichting QuantumDeltaNL (Países Bajos) y cuenta con la participación de entidades de Dinamarca, Irlanda, Alemania, Países Bajos y España.

La incorporación de Galicia a este proyecto supone un nuevo hito en su posicionamiento europeo en materia de supercomputación y tecnologías cuánticas, tras la reciente creación de la Fábrica Europea de Inteligencia Artificial y el inicio de la construcción del nuevo edificio del Cesga, con una inversión de 56 millones de euros.