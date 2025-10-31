Los rectores gallegos negocian el grado de Medicina y la Xunta insiste en la descentralización

Los rectores de las tres universidades públicas de Galicia se han reunido este viernes para negociar la descentralización del grado de Medicina. La Consellería de Educación, por su parte, ha reiterado que apuesta por la descentralización teórica y práctica de todo el segundo ciclo, según señala Europa Press.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha insistido en la necesidad de que se descentralice Medicina en Vigo y A Coruña durante el quinto y sexto curso. El titular de Sanidade ha instado en declaraciones a los medios en un acto en Lugo a que "se dejen los localismos y los intereses personales".

Los rectores de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), de la Universidad de Vigo (UVigo) y de la Universidade da Coruña (UDC) han mantenido un encuentro hoy para intentar acercar posturas. Fuentes de la USC consultadas por Europa Press han adelantado que la próxima semana darán cuenta del proceso y de los pasos a seguir por parte de la universidad compostelana.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reafirmó este jueves la postura del Ejecutivo gallego respecto al debate abierto en torno a la posibilidad de que no solo la Universidade de Santiago (USC) imparta la titulación de Medicina. Así, apeló a un consenso en el grupo de trabajo designado para alcanzar una reedición del pacto alcanzado en 2015.

"Espero que lleguen a un acuerdo, una facultad de Medicina con la docencia descentralizada sería lo mejor", insistió el titular del Ejecutivo autonómico a preguntas de los periodistas sobre este asunto en un acto en A Coruña, a lo que añadió: "Hay tres universidades, lo mejor sería que trabajaran conjuntamente para conseguir la mejor docencia y en una facultad en la que puedan participar todos los docentes de Galicia".