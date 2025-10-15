Profesores especialistas de FP piden a la Xunta de Galicia poner fin a su "discriminación salarial"

Profesorado Especialista en Sectores Singulares de la FP reclama mejores salarios al entregar 1.400 firmas a la Xunta PESSFP

Un grupo de docentes en representación del 'Profesorado Especialista en Sectores Singulares de la Formación Profesional (FP)' ha entregado este miércoles a la directora xeral de FP de la Xunta, Eugenia Pérez, una copia de sus reivindicaciones y más de 1.400 firmas para exigir mejores salarios.

En el escrito, también remitido a la Consellería de Educación por registro general y correo electrónico, solicitan una reunión para tratar la "situación de discriminación salarial que sufre" el colectivo en relación con el resto del profesorado de FP.

De ese modo, estos docentes aseguran que "comparten" con los profesores de Educación Secundaria y con los profesores técnicos, ambos de FP, "idénticas atribuciones, alumnado, obligaciones y responsabilidades". Sin embargo, cobran 152 euros menos.

Según el comunicado del grupo, hasta el momento no han recibido respuesta del conselleiro de Educación ni de ninguna de las personas a las que se ha solicitado reunión, "por lo que el colectivo manifiesta su firme voluntad de continuar con las movilizaciones".

Si persiste la situación, los docentes estudian la posibilidad de que, a partir del curso 2026-2027, este profesorado no participe en ninguna actividad complementaria de carácter voluntario, como por ejemplo 'skills', jornadas, formaciones o programas de innovación.