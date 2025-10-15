Las familias gallegas recibirán desde 2026 ayudas de entre 150 y 200 euros para el comedor escolar
El presidente de la Xunta ha anunciado esta mañana que los presupuestos autonómicos del próximo año incluirán una partida de tres millones de euros para los gastos de comedor en Educación Infantil y Primaria
Los presupuestos autonómicos de Galicia para 2026 incluirán una partida de tres millones de euros destinados a ayudas para los gastos de comedor en Educación Infantil y Primaria el próximo año. Las familias podrían recibir de esta forma entre 100 y 150 euros, según ha avanzado este miércoles el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Rueda ha dado a conocer esta información durante su turno de réplica a la pregunta formulada por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en la sesión de control del Parlamento de Galicia, en la que el socialista le ha emplazado a atender la dependencia y a aumentar la partida a los ayuntamientos para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF).
Las ayudas para el comedor de los más pequeños se destinarán a aquellos gestionados por las ANPA, los concellos o los centros concertados. La medida, señaló Rueda, busca que los padres y madres con hijos en estas etapas educativas "puedan tener menos gastos en los comedores".
Así, estas ayudas beneficiarán a casi 20.000 alumnos, según datos de la Xunta, e irán moduladas según la renta familiar: 150 euros para hogares con menos de 6.000 euros per cápita al año y 100 euros para los que tengan entre 6.000 y 10.000 euros. La medida se implantará en una primera fase en el curso actual para rentas de hasta 6.000 euros y el próximo curso 2026/2027 se extenderá a las familias del siguiente rango.
La Xunta señala en un comunicado que los precios de los comedores que gestiona el Gobierno autonómico llevan años congelados "con tarifas accesibles" para familias y moduladas en función de la renta. A mayores, indica en un comunicado, las familias podrán tener una deducción en la Declaración de la Renta del 15% del coste del material escolar y de los libros de texto para Primaria, Secundaria y Educación Especial con un máximo de 105 euros por hijo.