Las familias gallegas recibirán desde 2026 ayudas de entre 150 y 200 euros para el comedor escolar

Los presupuestos autonómicos de Galicia para 2026 incluirán una partida de tres millones de euros destinados a ayudas para los gastos de comedor en Educación Infantil y Primaria el próximo año. Las familias podrían recibir de esta forma entre 100 y 150 euros, según ha avanzado este miércoles el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Rueda ha dado a conocer esta información durante su turno de réplica a la pregunta formulada por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en la sesión de control del Parlamento de Galicia, en la que el socialista le ha emplazado a atender la dependencia y a aumentar la partida a los ayuntamientos para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Las ayudas para el comedor de los más pequeños se destinarán a aquellos gestionados por las ANPA, los concellos o los centros concertados. La medida, señaló Rueda, busca que los padres y madres con hijos en estas etapas educativas "puedan tener menos gastos en los comedores".

Así, estas ayudas beneficiarán a casi 20.000 alumnos, según datos de la Xunta, e irán moduladas según la renta familiar: 150 euros para hogares con menos de 6.000 euros per cápita al año y 100 euros para los que tengan entre 6.000 y 10.000 euros. La medida se implantará en una primera fase en el curso actual para rentas de hasta 6.000 euros y el próximo curso 2026/2027 se extenderá a las familias del siguiente rango.

La Xunta señala en un comunicado que los precios de los comedores que gestiona el Gobierno autonómico llevan años congelados "con tarifas accesibles" para familias y moduladas en función de la renta. A mayores, indica en un comunicado, las familias podrán tener una deducción en la Declaración de la Renta del 15% del coste del material escolar y de los libros de texto para Primaria, Secundaria y Educación Especial con un máximo de 105 euros por hijo.