Los estudiantes gallegos, en huelga por Palestina: "Hay que cortar con Israel para parar el genocidio"

Manifestación del Sindicato de Estudantes en apoyo a Palestina en A Coruña en noviembre del 2023. Sindicato de Estudantes

El próximo 2 de octubre, por tercera vez desde el 2023, el Sindicato de Estudantes convoca una huelga estudiantil en Galicia en apoyo a Palestina con tres manifestaciones, una en el Obelisco de A Coruña, otra ante la Xunta en Ferrol y una más en la farola de Urzáiz de Vigo, todas a las 12:00 horas. Lo hacen, según explica una de sus portavoces, Raquel Solleiro, para ejercer presión y "cortar relaciones de todo tipo con Israel para acabar ya con el genocidio".

Esta convocatoria tiene réplicas por toda España, con manifestaciones también convocadas en otros puntos como Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía, País Vasco, Murcia, Cantabria, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha o Asturias.

En lo relativo a la huelga estudiantil, bajo el lema "Vaciemos las clases para parar el genocidio", esta está convocada en horario de mañana y tarde para todo el alumnado a partir de 3.º de la ESO y hasta la Universidad con el objetivo de "denunciar el genocidio contra el pueblo palestino y exigir el respeto de los derechos humanos y justicia social".

La previa a movilizaciones nacionales

"La masacre que está ocurriendo es la mayor barbaridad que hemos visto en la época moderna. Es un genocidio en vivo y en directo", recuerda la portavoz del sindicato en Galicia.

La fecha elegida, el 2 de octubre, servirá de previa a otras movilizaciones que se están organizando por toda España los días 4 y 5 del mismo mes, tan solo unos días antes del segundo aniversario del inicio de la Guerra de Israel en Gaza.

Previamente, Solleiro explica que ya llevan un tiempo organizando asambleas para informar sobre lo que está ocurriendo en Palestina. A Coruña es donde están teniendo más incidencia, llegando a prácticamente la totalidad de centros públicos, mientras que en otras partes de la comunidad el alcance es del 50%.

Asimismo, el Sindicato se suma a otras convocatorias en denuncia por el genocidio y también apoya la Global Sumud Flotilla, el movimiento BDS y boicots a empresas relacionadas con Israel como McDonalds o Carrefour.

Presión para Gobierno y sindicatos

El objetivo de las manifestaciones y de la huelga en Galicia es doble. Por una parte, el Sindicato de Estudantes busca presionar a los sindicatos laborales mayoritarios para que también convoquen una huelga. A esto se suma una demanda al Gobierno para que corte relaciones con Israel.

"Esto tiene que ser una huelga general y laboral. Hay que parar el mundo para poder parar el genocidio. Si no presionamos desde abajo, los gobiernos no van a hacer nada", recalca Solleiro.

En su manifiesto, el Sindicato recuerda que durante estos dos últimos años se ha asesinado a 60.000 palestinos, 18.000 de ellos niños y el hambre afecta al 25% de la población. Todo ello formando parte de "unha limpeza étnica inhumana, deseñada por un réxime fanático e fascista que está a actuar igual cos nazis contra a comunidade xudea".

Los estudiantes critican a gobiernos cómplices como el de Donald Trump en Estados Unidos y, en el caso de España, a PP y a Vox por "non agochar o seu respaldo a Israel nin a súa islamofobia". También señalan a PSOE y Sumar por mantener relaciones comerciales, diplomáticas y militares con Israel pese a denunciar el genocidio.

"Non podemos mirar cara a outro lado. A causa palestina é a causa da mocidade e dos millóns que defendemos os dereitos humanos e a xustiza social", subrayan.