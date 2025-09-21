La Xunta ofrece cerca de 40.000 plazas en ocho programas para trabajar la igualdad en las aulas

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP ha ofertado para este curso cerca de 40.000 plazas en ocho programas educativos para trabajar la convivencia y la igualdad en las aulas a través de propuestas variadas y enfocadas a cada etapa educativa.

En concreto, se ahondará en temáticas alineadas con los objetivos de la Xunta de "promover que los centros escolares sean lugares donde se blinde la convivencia y la inclusión, el respeto a la diversidad, la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, el bienestar emocional y el uso seguro y responsable de las tecnologías", ha detallado el Gobierno gallego en una nota de prensa.

En esta línea, en el ámbito de las nuevas tecnologías, la Consellería ha recordado que desarrolla un "amplio abanico de iniciativas" para garantizar el uso "saludable, seguro y equilibrado" de internet por parte del alumnado.

En concreto, pone en marcha el Programa de iniciación segura á pegada dixital e ás redes sociais, Navega con Rumbo, Pasando a bóla, xogando para cambiar y CiberLiga.

Por ejemplo, el Programa de iniciación segura á pegada dixital está dirigido al alumnado de 2º, 3º y 4º de ESO y de FP Básica que, a través de un taller de carácter práctico impartido por especialistas de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), "trabajan la gestión segura de las redes sociales que más están utilizando los menores".

Promoción de la igualdad

Respecto a la sensibilización sobre los estereotipos de género y a la promoción de la igualdad en las aulas, se ha referido a la puesta en marcha de programas específicos como EduReferentes, Cinema con Perspectiva, Que non te líen, ti elixes y Educación Responsable.

En el caso de EduReferentes, el objetivo es romper con los estereotipos de género, se trata de una actividad que "permitirá a los estudiantes conocer de primera mano la experiencia de mujeres líderes en sus sectores".

Al amparo de esta iniciativa, impulsada por la Consellería en colaboración con Executivas de Galicia, el alumnado asistirá a charlas de 50 minutos a cargo de profesionales referentes gallegas en dos ámbitos profesionales diferentes para visibilizar la figura de la mujer en puestos tradicionalmente masculinizados.