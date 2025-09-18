La Universidade da Coruña da la bienvenida a los nuevos estudiantes

Este curso 2025/2026, más de 13.300 estudiantes cursarán alguna de las titulaciones que ofrece la Universidade da Coruña (UDC) en esta ciudad y en Ferrol. Muchos de ellos lo harán por primera vez y este jueves tienen la oportunidad de conocer más en detalle lo que la universidad ofrece gracias a una jornada de bienvenida organizada en los campus.

En total son 3.432 los nuevos alumnos con los que cuenta la UDC; 2.825 de ellos en la ciudad de A Coruña y 607 en el campus de Ferrol.

Bajo el nombre #OLAUDC, el campus de A Coruña en el estadio Mariña Dourada y el de Ferrol en la plaza de Humanidades acogieron una jornada con 70 puestos informativos que dan detalles sobre los servicios universitarios, centros de investigación, asociaciones de estudiantes, clubs deportivos y programas del Concello y de la Xunta.

Además, todas las personas asistentes reciben una bolsa de tela de la UDC y otros productos de merchandising de la universidad y la opción de participar en sorteos de sudaderas y cajas sorpresas con material de la institución.

El evento incluye también actividades culturales, medioambientales y deportivas como partidas de ajedrez, un jenga gigante o una exhibición de Quidditch, además de la posibilidad de hacer un podcast.