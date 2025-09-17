A Coruña oferta cerca de un centenar de plazas en las escuelas infantiles

Las escuelas infantiles de A Coruña todavía cuentan con plazas disponibles para este curso 2025/2026. Concretamente, la ciudad tiene 91 vacantes que se podrán solicitar desde este jueves 18 de septiembre y hasta el 1 de octubre.

Las familias interesadas deberán formalizar la solicitud en el registro electrónico del Concello, en los registros municipales o con otros medios recogidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Las plazas vacantes se encuentran en siete de las ocho escuelas infantiles de la red municipal, estando solo completa la EIM A Caracola, ubicada en Novo Mesoiro.

Concretamente, para menores nacidos en 2023 hay tres vacantes en Os Rosales y once en Os Cativos. Para los nacidos en el 2022 hay dos en Agra do Orzán y seis en Os Cativos y para los nacidos en el 2021 hay cinco en Agra do Orzán, 12 en Arela, siete en Carricanta, 16 en Os Rosales, dos en la Luis Seoane, cinco en Monte Alto y 22 en Os Cativos.

El 15 de diciembre se publicarán las listas definitivas antes de la apertura del plazo de matrícula, que estará abierto del 16 al 18 de diciembre. En todos estos centros la matrícula y la escolarización son gratuitas.