La ciencia de la Universidade de A Coruña llega a las marquesinas de la ciudad
La iniciativa 'Divulgando o noso' lleva las investigaciones de los científicos a la calle hasta el 30 de septiembre
Las investigaciones de la Universidade da Coruña (UDC) han llegado a las marquesinas de la ciudad. La iniciativa 'Divulgando o noso' ya está en las calles de la urbe con cinco infografías científicas de proyectos de investigación que estarán durante dos semanas en diferentes marquesinas de las paradas del bus urbano.
La acción, realizada en colaboración con el Concello da Coruña, busca trasladar al público contenidos de la labor de investigación de una forma gráfica y sencilla. Los proyectos ganadores de esta edición son los siguientes:
- Con isto detectaremos a próxima pandemia, donde se muestra la investigación de un innovador sensor diseñado para ser instalado en granjas y que permitirá la monitorización contiua de componentes víricos en el ambiente, contribuyendo a la detección temprana de riesgos sanitarios y a la prevención de pandemias. Las personas responsables de la investigación son Alejandro Criado Fernández, Jesús Mosquera Mosquera y Miguel Cuerva Vidales del Grupo de Investigación Nanoself, adscritos al CICA
- Unha lingua máis inclusiva?, sobre los padrones de uso de las formas lingüísticas con marcas de género en diversos contextos y a lo largo del tiempo. Una investigación de Eugenia Conde Noguerol del Grupo de investigación HISPANIA
- Auga sostible na comarca da Coruña, investigación de los sistemas de agua urbana en el marco de la estrategia DUSA (Desarrollo Urbano Sensible al Agua). Una investigación de la Cátedra Emalcsa-UDC
- Trataremos a artrose e a endometriose con células nai, sobre el uso terapéutico de las células madre para tratar enfermedades que presentan un componente inflamatorio y que suelen estar asociadas al proceso de envejecimiento y a la calidad de vida, como la artrosis y la endometriosis. Las personas investigadoras de este proyecto son María Arufe Gonda y Juan Fafián Labora del Grupo de Investigación en Terapia Celular e Medicina Rexenerativa (TCMR)
- Combate a menopausia coa túa forza, que aborda el impacto del ejercicio de fuerza en mujeres posmenopáusicas, centrándose en las adaptaciones cardiovasculares, metabólicas, neuromusculares y en la sintomatología asociada a la menopausia. La persona responsable de la información es Eliseo Iglesias Soler del Grupo de Investigación Performance and Health Group (PH-G)