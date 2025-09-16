La ciencia de la Universidade de A Coruña llega a las marquesinas de la ciudad

Una marquesina con uno de los proyectos de la UDC en A Coruña. UDC

Las investigaciones de la Universidade da Coruña (UDC) han llegado a las marquesinas de la ciudad. La iniciativa 'Divulgando o noso' ya está en las calles de la urbe con cinco infografías científicas de proyectos de investigación que estarán durante dos semanas en diferentes marquesinas de las paradas del bus urbano.

La acción, realizada en colaboración con el Concello da Coruña, busca trasladar al público contenidos de la labor de investigación de una forma gráfica y sencilla. Los proyectos ganadores de esta edición son los siguientes: