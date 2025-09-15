Galicia crea un termómetro para poder atajar antes los casos de acoso escolar

La Xunta de Galicia va a poner en marcha una campaña de lucha contra el acoso escolar y sus "consecuencias indeseables cuando ocurre un caso de acoso", según explicó este mediodía el presidente autonómico, Alfonso Rueda.

En concreto, Galicia va a aprobar un nuevo procedimiento de la mano de la consellería de Educación orientado a prevenir estos casos para que las aulas sean "espacios seguros y libres de cualquier violencia".

"Los abusones no pueden tener cabida en los colegios y para eso hay actuar", dijo el presidente Rueda.

Por ello, se ha dado un paso más allá de los puntos naranja ya instalados, al aprobar la creación de un termómetro de acoso, que supone darle a los docentes de forma inmediata una herramienta online para prevenir casos de acoso y, tras detectarlos, activar de forma inmediata los procedimientos, bien sea por centro o por aula en las etapas escolares de quinto y sexto de primaria.

Las encuestas de este termómetro serán respondidas por los estudiantes de forma confidencial, y eso aportará a la Xunta indicadores claros sobre bienestar.

En función de estos resultados, la dirección, que es la encargada de evaluarlas, podrá actuar y activar el protocolo de protección: aviso a familias, comunicación a inspección, y adopción de medidas.