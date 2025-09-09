El ANPA del CEIP Otero Valcárcel de Carral (A Coruña) se moviliza por una mejor atención escolar

En la mañana de este martes, decenas de familias de Carral se han concentrado en las puertas del CEIP Vicente Otero Valcárcel. No lo han hecho con motivo de la vuelta al cole, sino para demandar con una cacerolada una atención justa para el alumnado y denunciar recortes en el personal del departamento de Orientación.

Desde el ANPA Ana Lastra López señalan que el colegio no tiene cuidador a tiempo completo, cuenta solo con un profesional de Pedagogía Terapéutica (PT) y otro de Audición y Lenguaje (AL). Todo ello afectando a cerca de 75 familias, muchas de ellas con niñas y niños que con necesidades educativas especiales.

Fuentes del ANPA indican que el colegio necesita "dous PTs e dous ALs pola cantidade de nenos que temos". Este martes, desde la dirección del centro han trasladado a las madres y padres que sí habrá un cuidador, aunque este procede del instituto, dejando ambos centros mal atendidos.

"Non é suficiente. Se entre hoxe e mañá non nos dan unha solución, seguiremos convocando concentracións e intentaremos cortar a estrada", añaden desde la asociación.

Apoyo institucional

Desde el ANPA explican que la corporación municipal apoya sus reivindicaciones, con representantes de los partidos políticos del Concello presentes en la concentración de esta mañana.

"O goberno local continuará apoiando as reivindicacións da Asociación de Nais e Pais e pregúntase a que está esperando a Xunta de Galicia para solucionar estas problemáticas", denunciaban este lunes desde el Concello.

Además, el grupo socialista ha emitido un comunicado apoyando a las madres y padres de este colegio. En él, el PSOE local denuncia recortes desde el curso 2023/2024.

"Este ano, en lugar de recuperar o segundo PT, teñen que compartir o único existente con outro centro educativo. No que respecta a profesionais de audición e linguaxe, pasan de dous a un, a pesar de que os dous AL xa eran insuficientes e tiñan elevada carga horaria ao ser un centro de 450 alumnas e alumnos. Co recorte só atenden, e de forma insuficientes, ás grandes discapacidades de máis do 33%", recuerdan.

También citan los recortes respecto al servicio de cuidador, que denuncian que fue anunciado el pasado 5 de septiembre, "o último día hábil previo ao inicio do curso porque hoxe é festivo local".

Por otra parte, critican que no se aplica el acuerdo de ratios, con 42 estudiantes en 4º de Infantil. "Porén, a Xunta négase a conceder liña 3 cando se comprometera co centro a autorizala. Hai familias que matricularon os fillos e fillas no centro con esa promesa", señalan.

Ante esta situación, la concelleira socialista Patricia Blanco se comprometió a llevar una moción al pleno con sus demandas, así como al Parlamento, y solicitará un pleno extraordinario monográfico para presionar a la Xunta.

"Os centros educativos de Carral están saturados, unha situación que vai ir a máis, polo que esiximos a ampliación do CEIP, a Galiña Azul e o IES de Carral, que quedan pequenos a día de hoxe", añadió Blanco.

La explicación de la Xunta

Desde la consellería de Educación argumentan que la dotación del personal con la que cuenta el centro "está axustada ás necesidades do alumnado", mencionando que la persona de PT pasará la mayor parte de su horario en el Otero Valcárcel, prestando apoyo puntual en el CEIP de Tabeaio.

Respecto al servicio de cuidador, explican que el Equipo de Orientación Específica intervendrá "para determinar as necesidades existentes e a resposta axeitada".