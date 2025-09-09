El ANPA del CEIP Cidade Vella, en A Coruña, denuncia falta de mantenimiento y acondiciona el centro

El ANPA del CEIP Cidade Vella de A Coruña se ha visto obligada a intervenir para cortar de raíz, con sus medios, la falta de mantenimiento que deterioraba el centro educativo, justo en el inicio del curso académico, según señalan sus representantes. El ayuntamiento, responsable del mantenimiento, señala que hizo obras de mejora en verano.

Las principales reivindicaciones del ANPA son que el colegio estaba sin limpiar "en condiciones", problemas con la rampa de la entrada, además de humedades.

Por todo ello, el colectivo de familiares se puso manos a la obra para, con sus propios medios, pintar y colaborar en la limpieza del centro educativo. Así, el comedor y la cocina presentan un nuevo aspecto, tras ser acondicionados y pintados, además de aportar un reloj nuevo.

En concreto, sus actuaciones han dejado la zona de juegos infantil casi como si fuese de estreno, gracias a una máquina de limpieza a presión Karcher aportada por uno de los padres.

"Le pedimos a las instituciones que hablen entre ellas y solucionen los problemas de habitabilidad y salubridad, así como las barreras de accesibilidad y los riesgos más que evidentes a los que está expuesto el alumnado", inciden fuentes del ANPA.

El ANPA cuenta, con fecha de abril, de un informe elaborado por un arquitecto donde se detallan, en 33 páginas, múltiples deficiencias.

La lista de mejoras

Casi como si fuera una carta a Papa Noel, el ANPA tiene una larga lista de mejoras a abordar en el centro.

Las ventanas están consumidas por la humedad y los xilófagos, impidiendo incluso en un elevado número que se puedan abrir y, por tanto, ventilar correctamente.

Las aulas presentan, según el informe con el que cuentan, humedad por capilaridad en su práctica totalidad.

A mayores, hay deteriorados varios puntos de la fachada, que generan situaciones de peligro que todavía no han pasado a mayores.

En paralelo, el estado de la rampa de acceso es ruinoso, lo que genera un peligro añadido para sus usuarios.

Además, insisten en que las escaleras y otros elementos de madera están afectados por xilófagos.

Del mismo modo, sigue acumulándose suciedad de años de abandono, y los tejados y canalones necesitan mantenimiento para evitar filtraciones.

El ayuntamiento ejecutó varias mejoras

Fuentes municipales indicaron a Quincemil que a lo largo del verano se han llevado a cabo diferentes actuaciones en este centro.

El ANPA confirma que es así, pero que tan solo abarcaron a algunas actuaciones del patio exterior. Entre esas actuaciones, estuvo la de retirar un cadáver de una gaviota, que permaneció un tiempo en el lugar.

El estar situado en la Ciudad Vieja hace que este edificio tenga una condición de histórico, por lo que su falta de mantenimiento puede generar un problema añadido a los años de vida ya de la propia edificación.

La Xunta explica que la competencia de las obras de mantenimiento es municipal

Fuentes de la Xunta consultadas por Quincemil han explicado que "las obras de mantenimiento de los colegios de Educación Infantil y Primaria son de competencia municipal".