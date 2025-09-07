El conselleiro de Educación reconoce el "esfuerzo" de los centros gallegos para acoger alumnado extranjero

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en la víspera del arranque del curso escolar, ha asegurado este domingo que los centros educativos y los profesores están haciendo un "enorme esfuerzo" para favorecer la "acogida" de alumnos extranjeros.

Esta es una de las valoraciones realizadas en una entrevista concedida a Radio Galega, recogida por Europa Press, en la que ha evaluado el arranque del curso, que inicia con una caída generalizada del alumnado, a la par que un aumento de los docentes.

Preguntado por el crecimiento de la población migrante en Galicia, el responsable autonómico lo considera un "gran desafío", al mismo tiempo que una "gran oportunidad". "Tenemos que favorecer la acogida y la integración de los alumnos porque gran parte de ellos van a ser los gallegos y gallegas de mañana", ha opinado.

El conselleiro identifica dos "problemáticas" en esta acogida: una relacionada con el idioma —en el caso de alumnos que no conocen el español— y otra referente al nivel académico.

"Tenemos que, por una parte, favorecer la integración lingüística, y, por otra, cuando llega un alumno, evaluar el nivel para poder situarlo en el curso más allá de la edad que tenga", ha considerado.

Además, ha asegurado que esta es ya una realidad en los colegios: "Los centros educativos y los profesores hacen un enorme esfuerzo para favorecer su acogida".

Galicia comienza el curso con 153 docentes más que el año pasado pero 4.200 estudiantes menos

Por otra parte, según los datos difundidos este domingo por la consellería de Educación, Galicia tendrá este curso 2025/2026 un total de 31.756 profesores, una cifra que incrementa en 153 docentes el número anterior.

De esta forma, son más de 1.100 profesores los que se incorporan este curso, unos números que se contraponen a una caída demográfica de 4.200 alumnos, que se acumula a la de otros años, según ha recordado Rodríguez.

"Por una parte, tenemos un menor número de alumnado por la caída demográfica, que la inmigración aún no es capaz de compensar. Pero, por otra, hay un refuerzo de profesorado muy importante para conseguir que sigamos siendo pioneros en muchísimas áreas", ha valorado el conselleiro en la entrevista.

Preguntado por las ratios, Rodríguez ha reiterado que Galicia tiene "una muy buena posición" en relación a otras comunidades autónomas, con 9,9 estudiantes por docente frente a la media de 11,3 de España.

Sin embargo, cuestionado por la diferencia entre la Galicia urbana y la rural, Rodríguez ha matizado que la estructura educativa se organiza "en base a dinámicas demográficas". "La población no estamos distribuidos por el territorio como si fuéramos un tablero de ajedrez", ha expuesto.

En este contexto, las áreas urbanas "tienen mayor presión" y las rurales, "menos", pero incluso centros de espacios urbanos están en dinámicas regresivas.

Por ejemplo, en Vigo no se han cubierto más de 500 plazas en Primaria, mientras que en zonas periurbanas —como Navia, en Vigo, o en Ames, núcleo próximo a Santiago— el departamento de Educación ve "dinamismo demográfico". "Lo que tenemos que hacer es ajustar dentro de los ratios fijados", ha puntualizado.