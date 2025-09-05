Un investigador de la Universidade da Coruña obtiene una beca para estudiar el desarrollo del cáncer

El investigador de la Universidade da Coruña (UDC) Guillermo Lorenzo ha sido seleccionado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) para recibir una de las becas Starting Grant. El científico recibirá 1,5 millones de euros para desarrollar su proyecto Digipro, centrado en el desarrollo de nuevos modelos computacionales que permitan avanzar en el diagnóstico temprano del desarrollo de cáncer.

Este fenómeno, señala la UDC en un comunicado, es un evento patológico crucial que consiste en un incremento de la malignidad de las células tumorales y conlleva mayor riesgo clínico. La progresión del cáncer se manifiesta inicialmente como cambios en la arquitectura espacial del tumor a nivel microscópico, que se pueden observar también en fases más avanzadas a nivel macroscópico.

Pese a que la progresión tumoral se manifiesta desde un nivel microscópico hasta un nivel macroscópico, la detección clínica suele realizarse comenzando por imágenes médicas macroscópicas como resonancias magnéticas, seguidas de una biopsia para analizar el tumor a nivel microscópico.

"Os protocolos clínicos actuais poden levar a unha detección tardía da progresión tumoral e non teñen en conta a dinámica espaciotemporal (única para cada paciente) coa que sucede este fenómeno, xa que se descoñecen os mecanismos que o gobernan", señala Lorenzo.

Así, Digipro busca desarrollar una nueva clase de modelos computacionales para investigar los mecanismos biofísicos que gobiernan la progresión del cáncer a diferentes escalas espaciales, "desde el nivel microscópico de tejido al nivel macroscópico del órgano afectado", según el investigador de la UDC.

Digipro, además, desarrollará gemelos digitales de pacientes de cáncer para obtener predicciones personalizadas de la progresión tumoral que permitan detectar este fenómeno en una fase microscópica temprana usando datos macroscópicos habituales en el ámbito clínico. Así, esta tecnología permitirá predecir de forma personalizada cuándo puede progresar el cáncer de un paciente.

El proyecto se centrará en la progresión del cáncer de próstata de nuevo diagnóstico y riesgo favorable, pero se espera que los resultados puedan aplicarse a otro tipo de tumores. Los descubrimientos en el marco de esta iniciativa pueden suponer un cambio de paradigma en la gestión clínica de los tumores en el futuro, pasando a una nueva estrategia predictiva y personalizada de cada paciente.