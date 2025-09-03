El 10% de los grados de las universidades públicas gallegas arrancarán el curso con plazas libres

El curso 2025/2026 comenzará en las universidades gallegas con el 90% de los grados con todas las plazas cubiertas. Solo una de cada 10 carreras tiene todavía sin cubrir las plazas de nuevo ingreso.

En concreto, según informa Europa Press, de las 194 titulaciones que ofertan entre las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo, han quedado completas 175 tras el sexto y último llamamiento ordinario que ha efectuado este miércoles la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).

Los estudiantes que hayan sido convocados en este sexto corte tendrán de plazo de este jueves a las 00:01 horas hasta las 23:59 del viernes para formalizar la matrícula. Ya no habrá más llamamientos, al menos de esta manera, pero sí se intentarán cubrir las vacantes durante las primeras semanas del curso.

Las carreras gallegas que todavía tienen plazas libres

Tras este llamamiento, en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ya solo hay hueco en 13 carreras. De todas estas, son cinco en las facultades de la capital gallega: Ciencia Política y de la Administración, Filología Clásica, Historia del Arte, y Geografía y Ordenación del Territorio.

Las otras ocho son en el campus de Lugo: Ingeniería Civil, Ingeniería Forestal y del Medio Rural, Ingeniería de Productos Químicos Industriales, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Paisaje, Gestión Cultural (presencial y virtual) y el Grado Abierto 5USC Ingenierías.

En la Universidade de Vigo (UVigo) son 11 las titulaciones que arrancarán el curso sin cubrir todas sus plazas. Cuatro de ellas se imparten en la ciudad olívica: PARS Telecomunicaciones, Traducción e Interpretación de español a francés, Traducción e Interpretación de gallego a inglés, y Filología Aplicada en Gallego y Español.

A mayores, empezarán el curso sin completar las plazas una titulación en Pontevedra —Ingeniería Forestal— y seis en Ourense —Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Ambientales, Ingeniería Agraria, Turismo y los dobles grados en ADE e Ingeniería Informática, y en Ingeniería Agraria e Inteligencia Artificial—.

En cuanto a la Universidade da Coruña (UDC), quedan sin completar su oferta seis grados: en la ciudad herculina, Estudios Lingüísticos y Literarios en Español, en Gallego-Portugués y en Inglés, Sociología y la modalidad 'online' de Turismo; y en Ferrol, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y Gestión Digital de Información y Documentación.