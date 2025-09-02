La Xunta reformará el CEIP Ánxel Casal de Monte Alto, en A Coruña: listo para el curso 2026/27

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, presentó este martes el proyecto de renovación integral del Centro Integrado de FP Ánxel Casal – Monte Alto, uno de los centros de referencia de la ciudad y el que cuenta con mayor alumnado de Galicia, con más de 2.500 estudiantes.

La actuación, que supondrá una inversión de 2,5 millones de euros, busca modernizar unas instalaciones con más de 40 años de antigüedad y reducir su consumo energético en casi un 50%, mejorando a la vez la comodidad del alumnado y del profesorado.

Está previsto que las obras comiencen en noviembre y finalicen para el inicio del curso 2026/27.

El proyecto forma parte del Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica, la hoja de ruta con la que la Xunta está modernizando centros educativos en toda Galicia.

En A Coruña ya están en marcha cerca de 100 actuaciones con una inversión global de 23,3 millones de euros.

Entre ellas destacan la cubrición de la pista del IES Salvador de Madariaga (2,1 millones de euros), la rehabilitación integral del IES Plurilingüe Rafael Dieste (1,7 millones de euros), el cambio de cubierta del IES Ramón Menéndez Pidal (724.000 euros) y las mejoras en el IES Ramón Otero Pedrayo (529.000 euros).

Solo en la ciudad, estas actuaciones suponen 7,7 millones de euros.

La intervención en el CIFP Ánxel Casal incluye la renovación completa de cubiertas (3.411 metros cuadrados) mediante panel sándwich con aislamiento, la aplicación de sistemas térmicos en 3.360 metros cuadrados de fachadas, el cambio de 243 ventanas y 14 puertas exteriores, así como la sustitución de persianas y cajas por nuevos modelos con aislamiento térmico.

También se renovarán los falsos techos con materiales acústicos, se instalarán más de 500 luminarias LED con sistemas de detección de movimiento y se acometerán trabajos de pintura y señalización en todo el centro.

Con esta rehabilitación integral, la Xunta busca reducir la huella energética del edificio, mejorar el confort térmico y adaptar el centro a las necesidades del siglo XXI.