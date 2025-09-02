Abierto el plazo para que los estudiantes de Galicia puedan participar en el programa Educar en Xustiza

El programa Educar en Xustiza, promovido por el Consejo General del Poder Judicial y organizado por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ha abierto hoy el plazo de inscripción para participar en este curso 2025-2026, tal y como ha informado el TSXG en nota de prensa.

La iniciativa va dirigida al alumnado de Bachillerato y de 3.º y 4.º de la ESO de centros públicos, privados y concertados de Galicia, para que puedan conocer el funcionamiento del sistema judicial.

Durante la actividad, el estudiantado asistirá a juicios en el partido judicial de su preferencia, entre los 45 que hay en la comunidad, y podrá elegir la jurisdicción en la que esté interesado.

Además, conversarán con el juez o jueza que dirija cada sesión para plantear las dudas que tengan con respecto al funcionamiento de la Justicia y de los procedimientos judiciales.

Este programa les permite ver de primera mano las posibles consecuencias de cometer un delito y abordar temas como la violencia sobre la mujer, el acoso a través de las redes sociales o el tráfico de drogas.

El programa batió un nuevo récord el curso pasado con la participación de 8.704 estudiantes.

De estos, 3.708 visitaron órganos judiciales de la provincia de A Coruña, 882, de Lugo, 525, de Ourense y 3.589, de Pontevedra.

Además de alumnos/as de institutos y colegios, también aprovecharon la iniciativa personas que cursan estudios en centros de formación profesional y en las universidades de A Coruña y Vigo.