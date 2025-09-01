A Coruña ofrecerá 64 plazas en las Escuelas Infantiles Municipales en las próximas semanas

El Concello da Coruña prevé ofertar a lo largo de septiembre 64 plazas en las Escuelas Infantiles Municipales. Las vacantes están, en concreto, en Agra do Orzán, Arela (Elviña), Os Cativos (Palavea), Carricanta (O Castrillón) y Os Rosales. El servicio es gratuito.

La mayor parte de las plazas están en la EIM Os Cativos.. Esta nueva convocatoria extraordinaria está destinada a los pequeños nacidos entre los años 2023 y 2025 y se lanzará en las próximas semanas a través de los canales oficiales del ayuntamiento.

Esta nueva convocatoria tiene como objetivo facilitar la conciliación de las familias. El concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnolóxica, Juan Ignacio Borrego, explicó que tras el proceso de admisión general, se abrió una primera convocatoria extraordinaria en la que se cubrieron 37 plazas más.

Este lunes se han publicado las listas provisionales, por lo que habrá un plazo de alegaciones abierto desde mañana, 2 de septiembre, hasta el día 4. Las listas definitivas se notificarán el próximo martes 8.

El Concello da Coruña explica en un comunicado que la nueva convocatoria extraordinaria con más de 60 plazas se lanzará en las próximas semanas, información que se dará a conocer a través de los canales oficiales del ayuntamiento.