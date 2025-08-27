Guía vuelta al cole 2025/2026 en Galicia: calendario escolar y novedades

Galicia se prepara ya para la vuelta al cole. Desde las edades más pequeñas hasta los más mayores, en cuestión de días estarán de nuevo inmersos en su rutina de madrugones, deberes, exámenes y compromisos académicos.

El regreso, el 8 de septiembre

La Xunta de Galicia ha confirmado que el regreso a las aulas será el 8 de septiembre. Ese día será el que se inicie oficialmente todas las etapas educativas, en un calendario que finalizará el 19 de junio de 2026, salvo en los segundos cursos de ciclos formativos de grado básico, medio y superior de FP que concluirán el 15 de junio.

Segundo de Bachillerato, como es habitual, tiene una finalización vinculada a la celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad, por lo que no finalizará en el mismo día que el resto de enseñanzas.

Además, las enseñanzas de régimen especial podrán flexibilizar el inicio de las actividades lectivas hasta el 15 de septiembre, como último día.

También admite flexibilización el período de adaptación del 4º curso de Educación Infantil, donde los centros pueden optar por una incorporación gradual que no se prolongará más allá del 12 de septiembre.

Las vacaciones

Las vacaciones vienen marcadas por la publicación que ha llevado a cabo ya en el mes de mayo la Xunta de Galicia. Así, entre el 22 de diciembre y el 7 de enero, será el período de vacaciones por navidad, uno de los más importantes para los alumnos.

Además, el calendario marcará un parón los días 16, 17 y 18 de febrero para la festividad de carnavales, y desde el 30 de marzo al 6 de abril para festejar al Semana Santa.

No serán días lectivos tampoco el 31 de octubre, que es el día de la enseñanza, el 3 de noviembre y las fiestas laborales de ámbito estatal, autonómico y laboral.

Las pruebas diagnóstico

La Consellería de Educación ha confirmado también que las pruebas de diagnóstico fijadas por el Gobierno a través de la LOMLOE para 4º de primaria tendrán lugar entre el 20 y 24 de abril, y en 2º de ESO se ejecutarán entre el 13 y 17 de abril.

Las cifras

Galicia ha experimentado un retroceso de 2.411 alumnos menos en Educación Primaria, 1.019 alumnos en Educación Infantil, 1.284 alumnos en ESO y 459 alumnos en Bachillerato.

En total, habrá 302.843 alumnos matriculados en cualquiera de las modalidades.

Las principales causas detectadas por la Xunta tiene relación con el descenso de la natalidad.

Las novedades

La Xunta destaca que en este curso entran en vigor "la mejora de la enseñanza, que permite mejores ratios, más profesorado y recursos y la renovación de algunos de los principales programas pedagógicos de los centros".

En ese sentido, se ha extendido la reducción del ratio de alumnos de 25 a 20 a 5º de Primaria, tras ejecutarse el año pasado en el cuarto curso de esta etapa.

Además, se han mejorado los ratios en los agrupamientos rurales, con un máximo de 14 en educación infantil y primer ciclo de primaria. Además, el tope será de 10 en los agrupamientos en donde se junten alumnado de las etapas Infantil y Primaria.

A nivel normativo, estarán plenamente vigentes los protocolos con respecto a alertas meteorológicas por viento, lluvia y emergencias, especialmente este último tras el apagón del 28 de abril del 2025.

Además, está en trámite la nueva ley de educación digital, que consolidará un modelo híbrido entre los métodos más analógicos y las nuevas tecnologías.

Del mismo modo, entra en funcionamiento la primera fase de la reforma del programa E-Dixgal, donde aumenta el uso de libro en papel.

La lectura volverá a centrar las prioridades, al incrementar y reforzar este hábito con un tiempo mínimo dedicado y con el objetivo de mejorar la comprensión lectora.

Con respecto al personal destinado a personas con discapacidad, entra en vigor la estrategia gallega de inclusión educativa. Consiste en la creación de la FP básica adaptada, formación específica del profesorado, mejora de la gestión o la puesta en marcha de la aplicación GaliOrienta.

Los esfuerzos también se centran en la convivencia escolar, reforzando políticas que promuevan la neutralidad ideológica o la futura red de ayuntamientos contra el acoso escolar, mejorando la coordinación entre la administración autonómica y la local.

Los centros que dejan de funcionar

Galicia cuenta con un total de siete centros que dejarán de funcionar debido a la escasez de alumnos. En contraposición, cuenta con tres que se están construyendo y 18 que amplían su número de aulas. El total de aulas se estima en 11.900.

El profesorado

La Xunta destaca que habrá un incremento del cuerpo de docentes, pero no facilita cifras definitivas, aunque las califica de "las más altas de nuestra historia".

El dato que facilitan es que hay 1.400 profesores más que hace diez años, y que se van a incorporar a las aulas 1.113 docentes tras el proceso de oposición del verano pasado.