Más de 300.000 alumnos en Galicia iniciarán el curso 2025/2026 el día 8 de septiembre

Un total de 302.843 estudiantes comenzarán el curso 2025/2026 el próximo 8 de septiembre. Según el conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, se trata de un “segundo escalón” en el proceso iniciado el año pasado, que está permitiendo contar con mejores ratios, más profesorado y más recursos.

“Abrimos el primer curso del segundo cuarto del siglo XXI, un momento de cambio en el que debemos dar respuesta a nuevos retos y necesidades para que la enseñanza siga preparando a las personas conforme a las exigencias del presente”, ha señalado.

Durante la presentación de las novedades del curso, Rodríguez incidió en la caída de la natalidad, ya que la Comunidad cuenta con 4.255 alumnos menos que hace un año y casi 20.000 menos que hace una década en las distintas etapas educativas.

En detalle, serán 47.355 niños en Infantil, 123.987 en Primaria —etapa que registra el mayor descenso, con unos 2.411 menos—, 96.245 en ESO, 34.046 en Bachillerato y 1.210 en educación especial.

Pese a esta reducción, el conselleiro destacó que este curso se alcanzará un récord de profesorado, a falta de confirmar la cifra oficial. Esto se debe a las 10.320 plazas adjudicadas en el concurso de traslados y destinos provisionales de 2025, además de las 1.113 cubiertas en las oposiciones de este verano.

En este contexto, siete centros dejarán de funcionar por falta de alumnado, mientras que se están construyendo tres nuevos y ampliando las instalaciones de otros 18.

Respecto a las ratios, Rodríguez explicó que la reducción de 25 a 20 alumnos por aula que comenzó en 4º de Infantil se amplía ahora a 5º de Infantil, con el objetivo de completar toda la etapa el próximo año.

En los agrupamientos rurales —aulas con alumnado de diferentes edades por baja matrícula—, la ratio ya bajó el curso pasado de 18 a 14 en Infantil, y ahora descenderá a 14 en el primer ciclo de Primaria (1º y 2º curso). Además, en los grupos que combinan Infantil y Primaria, el máximo será de 10 alumnos.