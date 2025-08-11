Cuando la biblioteca es un lujo: opositores de A Coruña piden un lugar para estudiar las 24 horas

Estudiar puede llegar a ser tedioso, ya no solo por la densidad de la materia, sino también por el hecho de no tener un lugar cómodo o aislado para hacerlo.

Una coruñesa, Alba Naya, ha lanzado recientemente una petición en la página web Change.org para reclamar tanto a la Xunta de Galicia como al Concello de A Coruña que habiliten una biblioteca con apertura 24 horas, sobre todo destinada a las personas que, como ella, tienen que preparar oposiciones y conciliar su vida en cuanto a obligaciones laborales y personales.

"En A Coruña hay una falta evidente de espacios estables para estudiar, sobre todo en verano y especialmente para quienes ya no estamos en la universidad, como los opositores", explica en conversación con Quincemil.

"Las únicas opciones reales que tenemos son la sala de estudio CUR, que reduce su horario justo cuando más tiempo libre tenemos para estudiar. Entiendo perfectamente que el personal necesita descanso, pero por eso mismo habría que buscar soluciones, o bien alternativas de espacios abiertos, o generar más puestos de trabajo que refuercen el servicio en esta época del año", manifiesta.

"También está la biblioteca Artesanos, que tiene un horario más amplio, pero el espacio es muy limitado. Muchas veces ni vas, porque ya sabes que no vas a encontrar sitio. Y los centros cívicos tampoco son una solución real, no están pensados como espacios de estudio, no hay silencio, ni condiciones mínimas", relató.

"Hace falta más compromiso con quienes estudiamos fuera del sistema universitario. También necesitamos un sitio digno donde concentrarnos, y ahora mismo, no lo tenemos", afirma asertivamente.

"Hay muchísima gente que estudia fuera del sistema universitario como son opositores, estudiantes de FP, del MIR, adultos que están sacándose un título, y no tenemos ningún espacio pensado para nosotras y nosotros", amplió.

"Las bibliotecas universitarias, lógicamente, son para estudiantes de la universidad. Y en épocas de exámenes, que suelen ser de diciembre a febrero y de mayo a julio, se llena tanto que empiezan a pedir el carné universitario. Y si ven que no lo tienes o que no eres de la UDC, te invitan a salir. Lo entiendo, de verdad. Es su espacio. Pero entonces, ¿dónde vamos el resto? En otros municipios, como Ames, ya hay una sala de estudio 24 horas con acceso por QR. Es un sistema seguro, práctico y económico. Coruña podría hacer lo mismo perfectamente. Y lo necesita", sostiene.

Esta problemática no para de generar otros males añadidos. "Es frustrante. Muchos estamos estudiando en casa como podemos. Yo, por ejemplo, tengo obras en la fachada y estudio con cascos de obra puestos para poder concentrarme. Otras compañeras y compañeros opositores viven con sus padres y no tienen un sitio tranquilo, sin ruido, sin interrupciones. Cuando las bibliotecas abren, estamos allí. No es que sea un espacio que se quede vacío o sin uso, al contrario, lo llenamos, lo necesitamos, y lo respetamos. Solo pedimos que se nos tenga en cuenta", amplió.

"Durante las épocas de exámenes universitarios también subimos a las bibliotecas de la UDC, con la esperanza de que ese día no nos echen lo cual ya nos ha pasado. Y lo entiendo, es su espacio. Pero el nuestro no existe. Por eso pedimos un aula de estudio digna, con horario amplio, donde podamos centrarnos sin depender de la suerte, el silencio en casa, etc. Estudiar no puede ser un privilegio para quien cumple un horario concreto o tiene una casa perfecta", concluye.

Una realidad según David Rojo

David Rojo Toba compagina la preparación de sus oposiciones para entrar como profesor en la educación pública con sus clases en las actividades extraescolares del Colegio Obradoiro, además de ser futbolista del Atlético Arteixo en Tercera RFEF.

El estudiante confirma que, por su experiencia, "hacen falta más. En épocas de exámenes universitarios, diciembre, enero, mayo y junio están todas a reventar, hasta el punto de no encontrar sitio. Además que no hay aire acondicionado en la gran mayoría, es un horno", explica en conversación con Quincemil.

"En época de exámenes sí que sería positivo una que abriese las 24h y fuera del periodo de exámenes cierran muy pronto los fines de semana lo que complica para los opositores los horarios. Yo creo que más que los horarios va con cada uno, la gente que solo estudia creo que tiene margen de sobra para organizarse, la gente como mi caso que trabaja es más complicado ya que hay días que sales de tarde de trabajar, y al cerrar pronto tienes menos margen para poder hacer horas productivas", amplió.

Rojo relata otros problemas. "Luego está el tema del wifi, los universitarios tienen acceso a él, pero los que ya lo fuimos hace unos años y ahora estamos opositando no tenemos acceso y eso complica todo".