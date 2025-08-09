La Xunta de Galicia destina 200.000 euros a impulsar siete proyectos de investigación universitaria

La Xunta de Galicia acaba de resolver la convocatoria de ayudas para financiar la realización de proyectos bianuales de investigación y la creación de grupos de investigación en materia de cooperación al desarrollo en el marco de la Agenda 2030. Así, dedicará 200.000 euros a impulsar siete proyectos entre 2025 y 2026.

Del total de las propuestas financiadas, cuatro son de la Universidade de Santiago de Compostela y se centran en los ámbitos de la educación para el desarrollo y la ciudadanía global, de la investigación farmacéutica y de la economía circular en Latinoamérica.

Otros dos proceden de la Universidade de Vigo, en los ámbitos de la violencia de género en Guatemala y de la transición energética en Ecuador.

Por su parte la Universidade da Coruña recibirá financiación para actuar en el ámbito de la contaminación por metales en aguas subterráneas en el sur de Honduras.

Todos estos proyectos fueron presentados por grupos de investigación ya constituidos.

Esta convocatoria se enmarca en el V Plan director de la cooperación gallega 2023-2026, así como en el Plan anual de la cooperación gallega para este año.

Además, según recuerda la Xunta, cumple con los objetivos de apostar por una mayor eficacia y calidad de la política gallega de cooperación, promueve una cultura de investigación que mejora la gestión y contribuye al impacto de las intervenciones y posibilita una mayor orientación estratégica con la puesta en valor de las ventajas diferenciales de Galicia en los sectores, con equipos de investigación fuertes.