Martín Casanova, la máxima nota en la PAU 2025 de Galicia con un 13,96: "No me lo termino de creer"

Miles de jóvenes iniciarán una nueva etapa universitaria en septiembre. Martín Casanova, un joven lucense, es uno de ellos. Obtuvo la mejor nota de Galicia en la Selectividad, con un impresionante 9,96 en la fase obligatoria y un 13,96 en la calificación final.

La noticia le llegó mientras disfrutaba en Salou (Tarragona) de unos días de descanso con sus amigos para celebrar el fin de los exámenes. "Estudiar y llevar el curso al día fue mucho más estresante que hacer los exámenes de la PAU", confiesa.

Martín Casanova, la máxima nota en la PAU 2025 de Galicia

Martín logró una impresionante nota en la PAU 2025 de Galicia: sacó un 10 en todas las materias, excepto en Lengua Gallega y Literatura e Inglés, donde obtuvo un 9,95. "Me esperaba tener buenas notas, pero ni de lejos esos resultados. A día de hoy, casi no me lo termino de creer".

Este joven lucense tuvo claro desde antes de presentarse a la convocatoria de exámenes de Selectividad que quería entrar en el grado de Derecho en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), con una nota de corte de 9,276 en el curso 2024/2025.

"La idea me venía ya de pequeño. No me acuerdo del momento exacto, pero a finales de primaria ya tenía la idea. Luego, en 3º de ESO nos llevaron en una excursión a los Juzgados, vimos un par de juicios y me vi trabajando ahí", admite.

Martín siempre fue buen estudiante, pero reconoce que en este último curso de 2º de Bachillerato adquirió un mayor hábito de estudio. "En general, siempre fui de sacar buenas notas", agrega.

Martín está a las puertas de empezar una nueva y emocionante etapa en Santiago de Compostela. Sin embargo, encontrar alojamiento está siendo una auténtica locura, así que ha optado por instalarse en una residencia universitaria. "Ya la teníamos mirada desde Semana Santa".

En la capital gallega, coincidirá con algún compañero del instituto, pero su círculo más cercano no estará con él. A pesar de eso, admite estar ilusionado y con algo de nervios. "Como todo el mundo, supongo. Ahora intento no pensar mucho en ello y disfrutar del verano", cuenta a este medio.

Para los futuros estudiantes que se tengan que enfrentar a los exámenes de Selectividad, Martín ofrece un consejo fundamental: "Es importante repasar algunos contenidos, pero es un examen de todo el curso y tienes que llevarlo más o menos al día. No es lo mismo estudiar desde 0 que repasarlo".

En una entrevista con Quincemil, Martín añadió: "Cuando toca descansar, se descansa; y cuando toca estudiar, se estudia. Lo importante es no obsesionarse con una sola cosa porque si solo estudias, acabas quemado".