Inés Rey apoya la facultad de Medicina en A Coruña y acusa de "centralismo compostelano" a la Xunta

La batalla por que A Coruña albergue una nueva facultad de Medicina, estudios hasta ahora centralizados en Santiago de Compostela desde hace décadas pero con docencia fuera de esta ciudad en los últimos cursos, ha escalado al ámbito político.

Tras la constitución de una mesa para tratar de encauzar la decisión de la UDC de impartir docencia de Medicina a partir del año 2027, la Xunta de Galicia fue ayer tajante sobre esta posibilidad en palabras de su presidente, Alfonso Rueda.

Esta mañana la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha salido al paso para elevar el tono y defender, a capa y espada, que la ciudad herculina pueda acoger estos estudios.

"Es un auténtico escándalo. La pregunta no es por qué no se implementa Medicina, sino por qué todavía no tenemos una facultad de Medicina en A Coruña. Es un planteamiento arcaico y antiguo basado en un centralismo compostelano del siglo pasado", manifestó.

"Hay demanda, hay estudiantes que quieren estudiar Medicina en nuestra comunidad y hacerlo en una universidad pública. La oferta de Santiago se queda corta y los estudiantes se tienen que desplazar a otras comunidades o universidades privadas. Si lo que queremos es potenciar el sistema universitario gallego público, tenemos que trabajar por tener otra facultad que no va a hacer competencia, sino complementarla", dijo.

Añadió un claro ejemplo: "Hay diferentes facultades de Derecho, numerosas facultades de Medicina en otras Comunidades Autónomas y no hay ningún problema. No se entiende el planteamiento discriminatorio hacia A Coruña teniendo el CHUAC, el Inibic y un tejido sociosanitario puntero en docencia e investigación".

El empeño de "centralizar todo en Santiago"

A tenor de ello, Inés Rey fue contundente con la centralización de todos los servicios en Santiago de Compostela.

"No se entiende ese empeño de centralizarlo todo en Santiago. El polo de desarrollo de Galicia es A Coruña y su área metropolitana. Somos el motor económico y social de la comunidad y, por tanto, la Xunta debería apoyar el crecimiento de Galicia y hacerlo a través de quien la hace crecer que es A Coruña", incidió.

"Cierro filas con el Rector, con el planteamiento de la UDC y seguiremos reclamando Medicina", concluyó.

La situación de la AP-9

Con respecto al reciente dictamen de Europa sobre la ampliación de la Autopista AP-9, eje vertebrador norte-sur de Galicia por carretera, la alcaldesa dijo que "se le debe preguntar a José María Aznar (entonces presidente del Gobierno) por qué fue prorrogada esa concesión y los gallegos pagamos lo que pagamos por el uso de la autopista".

Un dardo al PP local: "Disfruta hablando mal de la ciudad"

Sobre la situación del ascensor de Doctor Villar Chao, la alcaldesa afirmó que "es una cuestión técnica que ha habido con el ascensor y están los técnicos trabajando. Quien ha invertido en un ascensor en Doctor Villar Chao es mi gobierno y en todas las medidas de accesibilidad, desde el ascensor de Os Castros hasta las escaleras de Adelaida Muro.

Con respecto a cuando volverá a funcionar, confirma que "están solventando algunas cuestiones técnicas en una zona donde es muy difícil instalarlo. Lo tuvimos que hacer en dos partes por la orografía del barrio y esperamos que en los próximos días esté a pleno rendimiento".

Inés Rey no ha dejado pasar la ocasión para responder al PP local, que ayer denunciaba que este elevador dejó de funcionar el fin de semana. "Al PP le encanta que a la ciudad le vaya mal, le encanta cuando algo falla y disfruta hablando mal de la ciudad. Yo no entro al juego. Yo trabajo para hacer una ciudad mejor y que todo vaya bien", dijo.