La Diputación de A Coruña defiende la implantación de Medicina en la UDC por la "demanda social"

La Deputación da Coruña se suma a los apoyos a la Universidade da Coruña (UDC) en su intención de implantar la titulación de Medicina dentro de su oferta educativa en los próximos años. Este viernes, el presidente Valentín González Formoso afirmó que el deber del organismo provincial es "ser xestores do interese público e a nosa salvaguarda é a pelexa polo interese social".

Preguntado al respecto en una rueda de prensa celebrada en el edificio de la Deputación, Formoso señaló que "a cidadanía percibe día tras día unha carencia de médicos e ademais hai máis de 2.000 persoas con vocación médica que intentan estudar Medicina no seu país e teñen as portas pechadas".

En este contexto, en el que las alternativas para los estudiantes que no entran en la carrera es "cambiar de titulación e matar a súa vocación ou estudar nunha privada fóra de Galicia", el presidente del ente provincial subrayó que "a nosa obriga é impedir que a vocación médica de calquer rapaz ou rapaza galega quede sen satisfacer".

González Formoso recalcó también que desde las administraciones públicas deben dar recursos a estos jóvenes en una situación en la que, además, su vocación coincide con una demanda social de un aumento de personal médico.

"Non pode ser que o localismo ou o corporativismo operen por riba da defensa do interese xeral da cidadanía. Igual que se decidiu que houbera tres facultades de Informática ou catro de Dereito, por que non pode hacer dúas de Medicina?", valoró el presidente provincial.

En este sentido, Formoso reconoció que en el caso de que se implantase Medicina en A Coruña, la facultad de la Universidade de Santiago continuaría como "referente de control ou guía das facultades de Medicina que poida haber en Galicia nos próximos anos".