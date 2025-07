El grado de Medicina arrancaría en A Coruña con un número "limitado" de estudiantes

Casa do Estudantado de la Universidade da Coruña. Universidade de A Coruña

El rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, ha indicado este jueves que el grado de Medicina que quieren implantar en la ciudad contaría con "un número limitado de alumnos". Este miércoles, el Consello de Goberno de la UDC aprobaba por unanimidad el inicio de los trámites para incluir la titulación en su oferta formativa en medio de una polémica y el rechazo de la Xunta de Galicia pero el apoyo del Concello da Coruña.

Cao ha acudido esta mañana a una charla en la facultad de Ciencias da Saúde de Alino Martínez Marcos, Catedrático de Anatomía y Embriología Humana en la UCLM e impulsor de las facultades de Medicina en Albacete y Ciudad Real.

"Ese modelo de número limitado de alumnos está tendo moito éxito en Castilla-La Mancha. Non é o momento de falar de números concretos, el falaba de 50-60 alumnos que logo foron mudando cara 80", explicaba el rector coruñés especificando que "desde logo os inicios teñen que ser cun número moderado, 50-60 seguramente".

La propuesta de la UDC ha contado con el respaldo de la alcaldesa Inés Rey, pero con el rechazo frontal de Sanidade. Al respecto, Cao ha señalado que "o que queremos é sumar ao Sistema Universitario Galego e por iso facemos a proposta que fixemos. Fumos coherentes e estamos sendo coherentes e transparentes. Estamos firmemente convencidos da proposta".

Después del acuerdo de este miércoles, la UDC tendrá que llevar a cabo trámites internos para continuar dando pasos en la inclusión de Medicina. "Non esquezamos que cando foi creada a facultade de Ciencias da Saúde foi creada coa concepción de acoller a titulación de Medicina", añadió.

Todos los pasos previos a la constitución del grado tienen un periodo previo de dos años, según apuntó el rector, y por eso "desde o principio dixemos que a nosa proposta era que fora unha realidade para o 2027. Pero é unha titulación que ten seis anos. Para que a primeira promoción remate son oito anos xa. A súa consolidación leva algo máis".

Medicina en la universidad privada

Cao también se ha mostrado "convencido" de que de no crear la titulación de Medicina en la UDC, una universidad privada será quien ofrezca este grado en la ciudad.

"Non hai máis que ir aos feitos. As dúas últimas facultades que se van crear en España son privada. En España temos 56 facultades de Medicina. En Galicia unha soa. Desas, 39 son públicas", detalló.

Para el rector, Galicia tiene los mimbres para tener "unha magnífica titulación de Medicina pública na Universidade da Coruña. Non podemos taparnos os ollos de que o sistema público de ensino dea resposta a esa demanda".

Esta apuesta por un grado propio es independiente a la Comisión de Docencia Clínica por la descentralización de Medicina. "Mentres non teñamos estudantes que estean cursando o ciclo clínico, fagamos o que non se fixo en dez anos. Que é unha colaboración moito máis intensa no ciclo clínico. Só en sexto curso é onde se está facendo", apuntó.

Para el rector, ambas propuestas son compatibles, pero señala que "o grupo de traballo non está tendo moitos éxitos porque non é un órgano colexiado e se ten que concebir como un mecanismo para poñer en común acordos e levar a cabo conclusións unánimes" y que estas sirvan para la toma de acuerdos.