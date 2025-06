Cristina Paz, estudiante con la nota más alta de A Coruña en la PAU: "Fue mejor de lo que esperaba"

Cristina Paz (A Coruña, 2008), al igual que sus compañeras y compañeros que se enfrentaron la semana pasada a los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), ha dedicado infinitas horas en los últimos dos años para llegar preparada a este momento. Su esfuerzo ha dado resultado. Con un 9,8 de nota en la fase general, ha obtenido la puntuación más alta de A Coruña en Selectividad y la tercera de Galicia. Teniendo en cuenta las optativas que le ponderan para cursar el doble grado de Física y Química, su nota final queda en un 13,68 sobre 14.

Al poco de conocer sus calificaciones, Cristina admite tener todavía un poco de incredulidad. "Fui muy nerviosa y esperaba que me hubiese salido un pelín peor, así que al final fue mejor de lo que me esperaba", confiesa.

Pese al cambio introducido este año con la inclusión de las preguntas competenciales, para esta estudiante del IES Monelos los exámenes fueron más fáciles de lo esperado, especialmente matemáticas o gallego.

Aún así, si tuviera que resumir en una palabra los dos cursos de bachillerato y la Selectividad sería "estresante". "Fueron cursos de mucho trabajo en casa, muchas horas de estudio y sobre todo estos últimos meses", explica.

Como contrapartida, el poder elegir asignaturas más interesantes es el aspecto más positivo: "Cuando empiezas a escoger lo que te gusta es más interesante que los cursos de la ESO. Aprender sobre algo que te interesa siempre anima".

De todas formas, reconoce que no se puede "dedicar 8 horas de estudio al día además de las horas en el cole". Por eso, ella compaginaba los momentos de estudio con actividades diferentes como alguna extraescolar.

Una nueva etapa ilusionante

Además de viajar, estar con sus amigas, leer y tocar ocasionalmente el piano, la curiosidad por saber de qué están hechas las cosas es una de las cuestiones que motiva a Cristina. Por esto mismo ha decidido estudiar el doble grado en Física y Química que ofrece la Universidade de Santiago de Compostela.

"Siempre me gustó mucho el espacio exterior, el saber de qué están hechas las cosas. Me parece muy interesante y decidí este último mes tirar por ahí", explica.

Además, para ella el mayor atractivo de estas dos carreras es la aplicación de la ciencia a la vida diaria, algo que ya vio mientras cursaba las asignaturas por lo que quiere "seguir profundizando en estos temas".

Para la coruñesa todavía es pronto para saber dónde se ve al terminar sus estudios. "Con lo que me costó escoger la carrera... Eso no lo tengo muy pensado, pero me gusta la parte de investigación o explicar las cosas. Igual trabajar en la universidad, pero no lo tengo nada claro", apunta.

Sea como sea, el próximo curso comienza una nueva etapa para Cristina que ya espera con ilusión. "Tengo sentimientos encontrados, porque siempre da un poco de pena dejar el instituto y al final es un cambio. Pero tengo mucha ilusión por una nueva etapa y aprender muchas cosas nuevas interesantes", admite.

Un consejo para futuros estudiantes

Para los que vienen detrás y que el próximo curso también se enfrentarán a los exámenes de Selectividad, Cristina tiene un consejo: "Que intenten ir lo más tranquilos posibles y que piensen que es un examen más, así les va a lucir más todo el trabajo que llevan hecho. Siempre sabes más de lo que crees".

Durante el curso, la clave para Cristina estuvo en aprovechar el tiempo en el aula. "Si lo entiendes en clase, realmente después no tiene que dedicarle tanto tiempo en casa. A mí eso me ayudó mucho", señala.

Después de dos años de gran esfuerzo, este verano servirá para disfrutar y descansar. "Después del trabajo de bachiller, todos nos merecemos un descanso", destaca.