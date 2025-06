Gómez Caamaño, sobre si se podría impartir Medicina en A Coruña: "No lo sé, no soy adivino"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha sido preguntado este miércoles sobre la posibilidad de que la Universidade da Coruña (UDC) imparta Medicina en una facultad propia. "No lo sé, no soy adivino", ha respondido a preguntas de los medios.

Gómez Caamaño, además, ha asegurado desconocer si la Xunta tiene capacidad para bloquear la puesta en marcha de una facultad de Medicina en A Coruña. El conselleiro de Sanidade ha señalado que no conoce las atribuciones de la Consellería de Educación, pero "imagina que sí".

El titular de Sanidade se ha mostrado "optimista" tras la reunión celebrada ayer con representantes de las tres universidades gallegas. Gómez Caamaño considera que ha quedado "clara" la intención de todas las partes de "colaborar" y "desatascar este problema".

Y es que según el conselleiro de Sanidade, el convenio de 2015 "no se desarrolló lo suficiente" por lo que hay que desarrollarlo al "máximo". Sobre por qué no se llevó a cabo esta descentralización de la docencia antes, ha dicho que "no conoce las razones" porque él todavía no era conselleiro.

La reunión de ayer

La Xunta y las tres universidades públicas gallegas acordaron ayer crear un grupo de trabajo para actualizar y potenciar el acuerdo de 2015 sobre el grado de Medicina. Así, se realizarían prácticas en otras zonas de Galicia, sin descartar que afecte también a la docencia teórica.

El rector de la UDC, Ricardo Cao, señaló por su parte que "el convenio no se aplicó más que de forma muy débil en diez años" e insistió en que la institución seguirá preparando su propuesta para impartir Medicina en el curso 2027-28.

El rector de la USC, Antonio López, aseguró que no tiene "líneas rojas" pero mantiene su apuesta "una facultad y una titulación en Galicia, contando con todas las capacidades del sistema sanitario gallego" y continuar en el consenso de hace una década.

López prefiere hablar de ceder la docencia clínica, tal y como ya se iba a hacer a partir del curso 2026/27 con 5º curso (se había acordado en marzo). El rector compostelano también ha advertido ante su homólogo coruñés que vería "incongruente" que, si se profundiza en la senda marcada en 2015, la UDC siga adelante con su proyecto.