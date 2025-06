La profesora gallega que perdió plaza en Canarias por su discapacidad visual: "Hoy soy una más"

Uxía García, profesora gallega de Miño (A Coruña) y residente en Canarias, recibió este martes la noticia más esperada: el BOE publica su nombramiento como funcionaria de carrera. Es una victoria profesional y personal tras una larga lucha contra un sistema que la excluyó por tener una discapacidad visual del 66 %.

Todo comenzó cuando, tras superar una oposición, una inspección médica la declaró "no apta" para el desempeño de su trabajo como docente. Fue cesada. "Me apartaron por tener una discapacidad, simplemente por eso", recuerda.

El pasado 21 de enero pudo reincorporarse a su puesto de manera cautelar mientras se resolvía su recurso. "Presenté un recurso de alzada y me reuní con la Consejería de Educación", explica. Fruto de ese encuentro, un tribunal médico especializado valoró su caso y concluyó que el puesto sí podía adaptarse a sus necesidades.

A partir de ese informe, la administración respondió favorablemente y aprobó la adaptación de su puesto. "Pasé de ser funcionaria en prácticas a funcionaria de carrera, aunque internamente", detalla Uxía. "Hasta que no se publicase en el BOE, no era oficial. Hoy, por fin, lo es. Entro en la lista ordinaria como una más".

Con emoción, pero también con firmeza, Uxía reivindica el valor de su recorrido. "Estoy muy contenta, porque si no hubiera peleado desde el principio, no lo habría conseguido. Espero que esto sirva para que no vuelva a ocurrir. Yo fui fuerte, pero no todo el mundo tiene esa fortaleza. Para mí, lo más difícil no fue la oposición, sino lograr que me reconociesen como funcionaria de carrera. Hoy lo he conseguido".