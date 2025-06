La ampliación del CEIP Sada y sus Contornos, en A Coruña: años de lucha sin solución definitiva

El CEIP Sada y sus Contornos se ha quedado pequeño para atender las demandas de su comunidad educativa, una situación que lleva años sin resolverse. Las familias llevan tiempo reclamando que el Concello de Sada acometa las obras necesarias para su ampliación. El gobierno local afirma estar trabajando en una solución y que se reunirá con el ANPA esta semana.

Con casi cien años de historia, el colegio de Sada y sus Contornos, es el único centro que imparte Educación Infantil y Primaria en el casco urbano y fue inaugurado en 1924 con el financiamiento de emigrantes sadenses en Nueva York. En el año 2011 se aprobó un plan en tres fases para su ampliación, de las cuales las dos primeras ya fueron ejecutadas; faltaría la tercera, que lleva paralizada desde el 2013.

Para poder acometer la tercera fase del plan, es necesario conseguir terrenos. El pleno de Sada dio luz verde el pasado mes de diciembre a la expropiación de terrenos para proceder a la ampliación del centro educativo y en la actualidad, dicen que se encuentra haciendo correcciones en el Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM).

"Se imparte clase en la biblioteca porque no hay aulas suficientes"

Adolfo Carabias, representante de las familias del centro escolar, cuenta que en el 2015 se estrenó un aulario nuevo de Educación Infantil, tras la demolición de un pabellón antiguo como parte de la Fase 1. "Más adelante, en la Fase 2, se hizo un gimnasio pequeño, que prácticamente se utiliza como sala polivalente con un pequeño almacén, pero si llueve no la podemos utilizar", explica.

Con todo, el miembro del consejo escolar insiste en la necesidad "urgente" de ampliar los espacios disponibles dentro del centro educativo: "Los niños no entran en las aulas por la falta de espacio. Este curso hay una clase de 4º de Primaria que está dando las clases en la biblioteca porque no hay más aulas disponibles". Una situación que, según Adolfo, no es la primera vez que pasa.

La biblioteca del CEIP Sada y sus Contornos convertida en aula por la falta de espacios Cedida

Otra dificultad tanto para docentes como para alumnado es la falta de espacio para las clases de Educación Física. "Hay que compartir el patio con Infantil durante el recreo, así que se divide", cuenta Adolfo. En actividades con pelota o juegos predeportivos, el profesor suele optar por salir del centro y llevar al grupo a las pistas que están a unos 200 metros, cruzando dos pasos de cebra, porque en el patio no se puede desarrollar bien la actividad", añade.

El comedor es otra odisea en el CEIP Sada y sus Contornos. Solo disponen de 75 plazas, tanto en el servicio de madrugadores como en el de comida. "Los niños tienen que comer en tres turnos de 25", explica el representante de las familias. Debido a la alta demanda y al poco espacio disponible, el centro prioriza que el alumnado usuario del comedor tenga preferencia a la hora de inscribirse.

El comedor del CEIP Sada y Sus Contornos con capacidad para 25 alumnos Cedida

Además, señalan desde el ANPA que los días de lluvia los niños no pueden salir al patio, al no estar cubierto. "Tienen que quedarse toda su jornada escolar en la misma aula", apuntan.

Frente a estos problemas, el ANPA As Mariñas lleva años reclamando al Concello que acometa su ampliación. En un comunicado emitido por la asociación, señalan que "es una demanda prioritaria porque afecta a más de 200 niños y niñas que estudian en el centro y a todas sus familias". Además instan al equipo de gobierno de Sada y a todas las fuerzas políticas locales a poner en marcha soluciones que hagan posible dicha ampliación.

"Estamos muy cansados de las idas y venidas que tiene el tema", señalan desde la Xunta Directiva del ANPA. Asimismo, explican que desde el Concello siempre muestran preocupación por la situación del centro, pero que en la práctica el proyecto "no avanza". Por ello, piden que se trate como un asunto prioritario porque "repercute en lo que los niños pueden hacer en el cole".

Desde el ANPA señalan que ya "pasaron 6 meses desde la modificación de crédito y todavía no está listo el proyecto de expropiación de los terrenos". Y que "hay mucho trabajo y poco personal en el Concello".

"Un proyecto urbanístico complejo"

Por su parte, el gobierno local de Sada señala que continúa trabajando, como lleva haciendo desde hace años, para que el CEIP Sada y sus Contornos pueda ser ampliado.

De esta manera, indican que están avanzando en la corrección de errores en el PXOM, un paso fundamental para poder desarrollar el proyecto técnico: "Se trata de un proyecto urbanístico complejo, desde el punto de vista técnico, pero también en cuanto a su posterior ejecución que, en todo caso, correrá a cargo de la Xunta, una vez le sean cedidos los terrenos expropiados".

Asimismo, aseguran que entienden la demanda del ANPA para agilizar los trámites y que están trabajando en ello, afirmando que es una de sus prioridades de gobierno. A lo largo de esta semana, esperan cerrar una reunión con el ANPA para responder a todas sus dudas.

Desde la Consellería de Educación indican que, por el momento, no han recibido ningún tipo de notificación por parte del Concello ni del ANPA, y señalan que "la Xunta invirtió casi 700.000 euros en la ampliación de ese centro hace 10 años, aprovechando el espacio disponible".