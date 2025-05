Ricardo Cao, rector de la Universidade da Coruña: "No echamos un pulso a nadie"

El rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, ha reafirmado este viernes que la propuesta para implantar el grado de Medicina en la ciudad herculina a partir del curso 2027-2028 no responde a un ánimo de confrontación, sino que nace como una iniciativa "constructiva", fruto de un proceso largo y meditado.

Estas declaraciones se han producido momentos antes de la inauguración de la Xornada Universitaria Galega de Xénero, en las que Cao ha querido subrayar que la propuesta de la UDC no busca "entrar en competencia con otras instituciones", sino aportar valor al sistema universitario gallego.

"La Universidade da Coruña hace una propuesta que es fruto de un proceso de análisis, de escucha, de debate, y pone esto encima de la mesa no como acción y reacción, sino como una propuesta constructiva que se basa en las capacidades de la UDC", afirmó el rector.

En este sentido, insistió en que "no se trata de un pulso a nadie", ni mucho menos a las instituciones con las que la universidad colabora habitualmente. "Nosotros en todo momento llevamos colaboraciones a cabo, pero no podemos malentender esto: el hecho de que la UDC mantenga colaboración y lealtad institucional no es menoscabo para defender institucionalmente lo que la UDC puede ofrecer como institución educativa", recalcó.

Cao defendió que la propuesta de crear un grado en Medicina está "pensada desde la innovación, la adaptación tecnológica y la vocación de servicio público". Según explicó, la iniciativa se inspira en otros precedentes del sistema universitario gallego, como la implantación de los grados de Derecho o Informática, que se imparten actualmente en las tres universidades públicas gallegas "sin que ello se entendiera como una confrontación".

"Esto es el inicio de un proceso con muchas fases. Tenemos que dialogar, contrastar y poner trabajo encima de la mesa. Estamos abiertos a dialogar y a hacer del sistema universitario gallego el mejor posible", añadió.

Por último, el rector quiso "romper una lanza en favor de la universidad pública", destacando el potencial docente e investigador de la UDC. En ese sentido, recordó que el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), que ya es un referente en el ámbito biosanitario, fue acreditado hace una década, precisamente cuando él ocupaba el cargo de vicerrector de Investigación.