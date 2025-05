Rueda no descarta que Galicia presente alegaciones al decreto estatal de universidades

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, no descarta la posibilidad de que el Gobierno gallego presente alegaciones al decreto estatal de universidades relativo a su reconocimiento y acreditación. En declaraciones a medios tras la celebración del Consello da Xunta, Rueda ha declarado que si el decreto no garantiza una normativa para regular unos objetivos que sitúen las privadas al mismo nivel de calidad "excelente" que las públicas, presentarán alegaciones, como ya ha hecho Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

El presidente autonómico ha asegurado que "a nosa responsabilidade directa é darlle fortaleza e apoio ás tres universidades públicas e que as privadas que poida haber en Galicia teñan todas as garantías".

En ese sentido, ha criticado las últimas declaraciones por parte del Gobierno central y del presidente Pedro Sánchez relativas a la consistencia y sospechas sobre algunas universidades. Rueda no confía en que el decreto estatal vaya a garantizar la calidad de las privadas, en lo que considera "outro exemplo de sectarismo do Goberno".

Inés Rey: "Yo no soy portavoz de la universidad ni de las iniciativas privadas"

En Galicia, el último proyecto de universidad privada que se ha presentado es la de Emilia Pardo Bazán, impulsada por Cesuga. Esta podría ponerse en marcha para el curso 2026-2027 y en su presentación contó con el apoyo de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

Preguntada sobre este proyecto en una rueda de prensa celebrada este lunes en María Pita, la regidora declaró que "ni soy la portavoz de la universidad, ni de las iniciativas privadas de cualquier tipo que se presenten en el Ayuntamiento. Las dudas a los promotores o a las administraciones con competencias educativas".

En los últimos días, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, celebró la iniciativa, sobre la cual también puntualizó la necesidad de aclarar si existe un informe favorable o no la constitución de esta universidad. Este sábado, el Ministerio de Educación informaba de que el centro planteado por Cesuga cuenta con un informe desfavorable dentro del Consejo General de Política Universitaria. Ahora, como el informe no es vinculante, será la Xunta de Galicia la que tenga que tomar una decisión sobre si autorizar o no la universidad Emilia Pardo Bazán.