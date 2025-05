Los universitarios hablan: estos son los grados de la Universidade de Santiago que más y menos gustan

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) nació en 1495, hace ahora 530 años. Este curso 2024/2025, 21.144 son los estudiantes matriculados en el campus de Santiago, 25.258 sumando el de Lugo. Y es que la Universidade de Santiago ofrece 35 grados solo en la capital, a los que habría que añadir los dobles grados y la amplia oferta de máster y doctorado.

El ranking QS World University sitúa a la USC como una de las mejores universidades del mundo en 21 ámbitos temáticos de las cinco áreas del conocimiento. Algo bastante destacable teniendo en cuenta que el estudio comparó más de 1.700 universidades de 100 países.

Sin embargo, hay un tribunal mucho más exigente al que la USC y sus grados se someten cada año: sus estudiantes. Hemos utilizado el índice de satisfacción con la docencia recibida recogido por las encuestas de la propia universidad para saber qué opinan los universitarios de sus carreras.

Además, hemos hablado con alumnos y responsables de las distintas facultades para saber qué cosas se están haciendo bien y cuáles pueden mejorarse. Los resultados sorprenden.

La USC aprueba con nota ante los universitarios

Todavía a la espera de lo que saldrá de este curso 24/25, la Universidad de Santiago puede presumir de llevar años aprobando, y con nota, ante los universitarios. Y es que el pasado curso la nota media de todos los grados fue de 4,13 sobre 5.

Estudiantes en una biblioteca de la USC. USC

Algo que no es casual y que lleva sucediendo desde antes de la pandemia, pero que tras la Covid-19 no ha dejado de pasar. El curso anterior al confinamiento, la USC obtenía un 3,96, un 0,17 menos que el curso pasado.

Esta tendencia al alza no se detenía ni en el confinamiento, cuando la universidad subía hasta el 3,98 en el 19/20 y hasta el 4,00 en el 20/21, cuando todavía existían limitaciones que afectaban al correcto desarrollo de las clases y las actividades universitarias.

Psicología, la carrera con mayor satisfacción de la USC

De entre todos estos grados hay uno que sobresale, rozando el sobresaliente. Se trata del grado en Psicología, que obtuvo un 4,48 sobre 5 por parte de sus alumnos, colocándose en lo más alto de la tabla en cuanto a la satisfacción de sus estudiantes.

"Creo que es una carrera muy agradecida en el sentido de que se proporciona una gran cantidad de formación específica de cada uno de los diferentes ámbitos de la psicología. Esto hace que, a lo largo de los años, los estudiantes puedan adquirir conocimientos de las distintas áreas para que, al finalizar el grado, cada uno sepa cuál es en la que quiere especializarse", explica Mercedes.

Para ella, que finalizó el grado el curso pasado y que ahora está haciendo un máster habilitante en la facultad, "la gran oferta de prácticas que hay, la disposición de los profesores a resolver dudas y el enfoque práctico con el que se trabaja" son los aspectos más positivos.

María José Sampedro, decana de la Facultad de Psicología, apunta que el plan de estudios es llamativo, que la facultad cuenta con certificados de calidad y que los datos confirman la calidad de la enseñanza. "Antes la salud mental estaba muy estigmatizada y ahora todo el mundo entiende que la psicología da solución a muchos problemas y que son profesionales muy demandados. El número de estudiantes que solicitan plazas en Psicología es de 1.600, de los que solo entran los 150 primeros. La tasa graduación está por encima del 80% y la de abandono es solo del 10%", cuenta.

Medicina y Odontología, las otras dos carreras que más gustan

Otras dos carreras que encabezan este ranking de satisfacción son Medicina y Odontología, que tienen un 4,39 y un 4,36 respectivamente. Sus estudiantes justifican estas notas en la gran carga vocacional de las carreras.

"El grado de satisfacción es alto porque es una carrera bastante vocacional y que te tiene que gustar mucho para poder hacerla. Hay asignaturas en las que se hacen talleres bastante divertidos y prácticas que te sirven para ver cosas que se hacen a diario en un hospital, que al final es lo que más satisfacción te da", cuenta Alejandro, estudiante de Medicina.

Prácticas de laboratorio. USC

Paula, estudiante de Odontología, destaca también el número de estudiantes de su grado y la calidad de las prácticas: "Al ser poquitos, la facultad se convierte en una segunda casa donde nos conocemos entre todos y también a los profesores, cosa que en otras facultades no pasa. Además, lo que más me gusta son las prácticas que nos ofrecen, con pacientes y en unas instalaciones clínicas muy buenas".

Filosofía, ADE y Óptica, las carreras que menor satisfacción tienen

La otra cara de la moneda son carreras como Filosofía, ADE u Óptica, que encabezan la lista, pero por abajo. Pese a no tratarse de cifras alarmantes, pues las tres superan el 3,70, sí son las que menos convencen a los estudiantes.

Javier de Donato, decano de la Facultad de Filosofía, explica que "no todo el estudiantado responde a las encuestas y que, aunque el índice sea bajo, esto no significa que el grado no funcione". Pese a eso, también es crítico: "Creo que la insatisfacción se puede deber a que el plan de estudios es viejo, llevamos 15 años con él. Es hora de renovarlo y estamos dando los pasos para hacerlo. La universidad no puede estar de espaldas a la sociedad, el mundo avanza y la universidad debe hacerlo también".

Por su parte, Adrián, estudiante de filosofía, felicita el "rigor crítico y la capacidad de análisis profundo que les está dando la carrera", pero pide que se mejoren "los métodos de evaluación y el compromiso de estudiantes y profesores con la filosofía".

Alumnos en una clase de Filosofía. USC

Ángela, que cursa ADE, sitúa la clave de la insatisfacción en los criterios de evaluación y las formas de dar las clases. "Los profesores hacen las asignaturas más difíciles de lo que realmente son, la mayoría de los alumnos no obtienen la nota esperada con respecto a los esfuerzos que hacen. Muchos profesores se quejan de que tengamos que acudir a una academia, pero lo que no ven es que lo hacemos porque no explican bien el contenido y con sus clases no podríamos llegar al aprobado".

Autocrítica y margen de mejora, pero lo que está claro es que, según dicen las encuestas, los estudiantes de la Universidade de Santiago están contentos con lo que ven a diario en las clases.