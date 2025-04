La Xunta de Galicia y alumnos de la UDC piden respuestas al agujero de 13 M de la Universidad

Hoy, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez González, anunciaba que el nuevo equipo del Gobierno ha detectado un "agujero" de más de 13.000.000 de euros en la Universidade de A Coruña.

Román Rodríguez anunciaba que "lo que está sucediendo en este momento es algo absolutamente novedoso ya que, al entrar el nuevo equipo rectoral en la Universidade, ha detectado una desviación económica de 13 millones de euros, lo que se llama un remanente negativo".

"Estamos en un nivel de financiamiento público que roza ya prácticamente el que debería tener la UDC en 2030, según los planes del Ministerio. Es decir, que tenemos una financiación universitaria coherente con los planteamientos existentes, lo que se debe a la existencia de los planes plurianuales de financiamiento y estos planes sirven para que las Universidades puedan planificar la gestión autonómica interna con autonomía: la responsabilidad de la gestión interna es de cada una de las universidades".

Asimismo, el concelleiro afirmaba que la información que tienen en la Xunta, que deriva de la propia información que aporta la Universidad desde sus órganos de Gobierno, les indica que la causa de esta desviación se sitúa en la liquidación del presupuesto del año 2023 por parte de la propia UDC.

"Esto es algo que nunca había pasado, y así empiezan las preguntas: ¿Qué ha sucedido para pasar de una situación muy estable, en que los remanentes eran negativos pero en unas cantidades muy pequeñas, a que repentinamente haya un remanente de menos 13 millones de euros en el año 2023?", se preguntaba hoy el Concelleiro ante la prensa.

Román Rodríguez explicaba que han detectado una posible explicación: "Había, en la UDC, un sobrepresupuesto de muchas partidas que superaban la capacidad de la Universidad pero al final se gastaron el presupuesto completo. Existe así un diferencial que generó un vacío que se cubrió con los remanentes, dando lugar a remanentes en negativo".

Por parte la Xunta de Galicia, el concelleiro aseguraba que están dispuestos a colaborar con la Universidade de A Coruña para salir de esta situación, aunque siguen preocupados al desconocer en profundidad y con claridad las razones por las cuales la UDC ha llegado a esa situación "tan intensa".

Asimismo, el conselleiro anunciaba también la licitación por más de 511.000 euros de la cubierta de la pista exterior del Instituto IES Salvador de Madariaga, de A Coruña. Lo hizo en una visita al centro, acompañado por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo.

El titular del departamento educativo de la Xunta de Galicia destacó que esta nueva obra forma parte de un paquete de 25 actuaciones de ampliación, mejora y reforma en 22 centros educativos de la ciudad herculina, en los que el Gobierno gallego está invirtiendo cerca de 18,6 millones al amparo del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica.

El alumnado de la UDC pide respuestas

Tras la renuncia por parte de la UDC a participar en los Campeonatos de España Universitarios de todos los deportes, más de un centenar de alumnos vinculados a las actividades deportivas de la universidad procedieron a la solicitud formal para pedir respuestas ante esta "decisión unilateral por parte de la vicerrectoría", una decisión que, afirman, afecta al alumnado en la conciliación del deporte con los estudios, así como en una reducción de oportunidades en el ámbito deportivo, académico y profesional.

Tras la publicación de la inscripción en los Campeonatos Gallegos Universitarios, varios alumnos preguntaron a Deportes UDC sobre la inscripción a los campeonatos nacionales. Posteriormente, la universidad comunicó que no participaría por motivos económicos.

"Esto resulta contradictorio, dado que la UDC ha competido en estas pruebas durante años, obteniendo buenos resultados", expresan desde la liga universitaria de la UDC.

"La exclusión de la UDC de los Campeonatos de España Universitarios nos afecta directamente, ya que impide nuestra participación sin habernos consultado", expresa el alumnado en la petición formal.

El documento presentado formalmente ante la rectoría y la vicerrectoría, así como al decanato tiene "el objetivo de obtener una explicación de por qué se ha llevado a cabo esta medida" y "buscar el replanteamiento de la situación".

Después de que la Xunta y las tres universidades públicas consensuaran lo que se supone que ha sido el mayor Plan de financiación, de más de 3.200 millones de euros hasta 2026 (761 millones de euros más que en el período anterior): el alumnado de la UDC, se pregunta qué es lo que ha sucedido para que las otras dos universidades hayan podido afrontar esta situación, pero no la Universidade de A Coruña.

La UDC busca soluciones

Ante el caso anterior, desde la Universidade de A Coruña han confirmado que la decisión de no permitir participar a algunos de los equipos de deporte ganadores de la liga autónomica en las competiciones estatales se debe, efectivamente a una "cuestión económica".

"La Universidad tiene una misión y unos valores y el deporte es complementario, porque un deportista de alto nivel, por ejemplo, puede ser de alto nivel sin estar en el ámbito universitario", confirman desde la Universidade de A Coruña.

"Una de las cuestiones complejas para el campeonato nacional es saber del presupuesto que se va a necesitar. Si tenemos un presupuesto de 10.000 euros y, de repente, hay muchos deportistas buenos que van a la final nacional, ese presupuesto ya no llega no se puede afrontar la situación".

Ante la pregunta de si han tenido en cuenta que hay alumnos con acceso a las becas mediante los logros deportivos, entre los cuales se encuentran la asistencia a las competiciones estatales, desde la UDC responden que "ahora mismo hay prioridades a nivel académico que no tienen que ver con una inversión en deportes".

"El año pasado vimos que no había fondos en esa partida presupuestaria y tuvimos que dejar a gente sobre la marcha, explicándoles que no podrían ir a un Campeonato de España porque no había presupuesto para cubrir los desplazamientos. Por eso, este año hemos explicado desde un comienzo que lo del Campeonato no iba a poder ser, ya que decidimos, desde un inicio, que la Universidad, con la capacidad presupuestaria actual, no va a ser capaz de afrontar ese gasto".

Así y todo, desde la UDC explican que "se está trabajando en captar alguna ayuda o patrocinio que permita mejorar esta situación".