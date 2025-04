¡Éxito total! Alumnos de Air Hostess Coruña: "Nos sonaban los móviles con ofertas en plena graduación"

Contenido patrocinado

¿Es posible formarse durante unos meses y obtener una titulación que te permita trabajar en algo emocionante con un sueldo que desde casi el inicio supera los 2.000 euros al mes? Efectivamente, sí es posible y en A Coruña encontrarás una de las mejores escuelas del país para acceder al oficio en cuestión.

La titulación de Tripulante de Cabina de Pasajeros es una formación que puedes realizar en el centro Air Hostess de A Coruña, para aprenderlo todo sobre una de las profesiones más rentables que existen en la actualidad, pues la tasa de empleabilidad supera el 90%.

Un trabajo en el que la comunicación, paciencia y empatía para tratar con los pasajeros es la clave junto a los idiomas, las capacidades físicas y por supuesto la pasión por los viajes, pues tu oficina estará a 30.000 pies de altura sobre una ciudad diferente cada día.

Para saber más sobre esta formación hemos hablado con cuatro alumnos de Air Hostess A Coruña recién graduados que, durante la entrega de diplomas de fin de curso comenzaron a recibir llamadas de una de las compañías de vuelos más punteras del momento. ¿Te imaginas recibir ofertas de trabajo mientras te gradúas? Ellos no tuvieron que imaginárselo.

"Conocía la existencia de demanda en este sector pero no era consciente de la gran diversidad y cantidad de ofertas que lanzan las compañías." Nerea, alumna de Air Hostess recién graduada

¿Qué te motivó a elegir Air Hostess A Coruña para tu formación como azafato/a de vuelo?

Laura: Elegí Air Hostess A Coruña para mi formación como TCP por la calidad de su plan de estudios. Descubrí esta escuela en mi último año de instituto a través de una conocida que también había estudiado aquí y decidí acercarme un día a informarme sobre las opciones formativas que ofrecían. Desde el primer momento me hicieron sentir como en casa y supe que era el lugar correcto para mí. Y no me equivocaba, fue una experiencia increíble y me llevo un recuerdo súper bonito para toda la vida.

Ahora que ya has cursado los estudios, ¿Cómo describirías la calidad de la formación que recibes aquí?

Laura: La formación que recibimos no podría mejorarse. Te preparan para todo. Los profesores fueron geniales desde el primer minuto hasta el último, tienen mucha experiencia en el sector y se les nota la pasión que tienen por su trabajo. Todos son maravillosos y nos tratan como una familia cada día, te enseñan con mucho cariño y paciencia. No podría nombrarte a mis favoritos porque tendría que decirte el nombre de todos. Además, la academia de A Coruña cuenta con un simulador en el que dimos varias clases y era la parte favorita de muchos de mis compañeros.

"Mis compañeros fueron de 10 y los profesores, simplemente los mejores. Recordaré mi paso por la academia como una de las mejores épocas de mi vida." Adriana, alumna de Air Hostess recién graduada

¿Cuál fue tu mayor desafío durante la formación y cómo te apoyó el equipo docente para superarlo?

Laura: Mi mayor desafío durante la formación diría que fue aprender a hablar en público o en entrevistas sin ponerme nerviosa. Tanto mis compañeros como mis profesores fueron increíblemente comprensivos y la escuela nos brindó el apoyo necesario, organizaron sesiones de práctica y nos ofrecieron consejos y técnicas para superarnos a nosotros mismos. Gracias a su orientación no solo logré superar este desafío, sino que también gané más confianza y aprendí a disfrutar este tipo de situaciones.

¿Qué habilidades consideras que son fundamentales para un buen profesional en este sector, y cómo dirías que las has mejorado/adquirido en la escuela?

Adriana: Para ser un buen profesional en aviación, creo que es clave tener habilidades de comunicación, paciencia y empatía para tratar con los pasajeros. También es fundamental la capacidad de resolver problemas rápidamente, mantener la calma en situaciones de estrés y contar con resistencia física y emocional. Además, la profesionalidad y la actitud de servicio marcan la diferencia para garantizar seguridad y una buena experiencia a bordo.

En cuanto a la escuela creo que han sido un pilar fundamental para enseñarnos a reforzar estas habilidades, poniéndonos en situaciones de simulación muy reales. Además de que los profesores, con su experiencia, nos han enseñado cómo responder de la mejor manera a diferentes situaciones.

Nos han contado que durante la entrega de diplomas a varios alumnos os empezó a sonar el teléfono con una oferta de Vueling... ¿Cómo fue la experiencia de ser contactado por una compañía tan reconocida al mismo tiempo que te graduabas?

Adriana: Sí, fue totalmente inesperado y un momento increíble. Me sentí súper orgullosa de mí y de mis compañeros, además de muy contenta. Recibir una oferta justo al graduarnos fue algo que jamás imaginé.

Supongo que ese fue uno de los momentos más emocionantes del curso. ¿Recuerdas algún otro especial?

Adriana: Otro momento muy especial que recuerdo es el examen final de la AESA. Fue un día emocionante y también nostálgico porque sabía que mi paso por Air Hostess llegaba a su fin, aunque yo no quisiera. Además, fue un gran reto para mí y para todos mis compañeros. En general, todos los momentos en clase fueron magníficos. Mis compañeros fueron de 10 y los profesores, simplemente los mejores. Recordaré mi paso por la academia como una de las mejores épocas de mi vida.

¿Crees que el hecho de que las compañías aéreas elijan a alumnos de Air Hostess muestra la calidad de la formación en la en la escuela?

Nerea: Definitivamente. Que las compañías repitan continuamente el proceso de selección de alumnos procedentes de Air Hostess da a entender la confianza que les proporciona esta escuela.

¿Sabías antes de decidir formarte como TCP que había tanta demanda en el sector?

Nerea: Conocía la existencia de demanda en este sector, pero no era consciente de la gran diversidad y cantidad de ofertas que lanzan las compañías.

¿Qué consejos darías a los y las jóvenes que se están planteando formarse para trabajar como TCPs?

Ozüm: Pues lo primero, que si de verdad te llama la atención, vayas a por ello con confianza. Hay que tomárselo en serio, sí, pero no asusta tanto como parece. Los profesores te explican todo paso a paso, solo tienes que ponerle ganas, escuchar bien y estudiar para entenderlo todo.

El inglés es muy importante. No necesitas hablarlo perfecto desde el primer día, pero sí tener una buena base y, sobre todo, ganas de seguir mejorando. Y si además sabes otro idioma más, también suma puntos. En mi caso, yo hablo tres idiomas y es algo que marca la diferencia a la hora de hacer entrevistas.

Y lo más importante: que te guste de verdad. Este trabajo no solo es viajar. Está genial, claro, pero este trabajo tiene mucho más: responsabilidad, trabajo en equipo, cuidar de la gente… y si te encanta lo que haces, se nota.

Supongo que en un curso intensivo de cuatro meses se crean vínculos especiales ¿Qué es lo que más te ha gustado de la comunidad de estudiantes con la que has compartido experiencia y de los profesores de Air Hostess que te han ayudado a formarte?

Ozüm: Durante estos cuatro meses de formación en Air Hostess, he tenido la oportunidad de compartir experiencias con compañeros y profesores que han hecho este proceso mucho más especial. Lo que más me ha gustado de la comunidad de estudiantes es el apoyo mutuo y la energía que hemos compartido. A pesar de venir de diferentes lugares y tener diferentes experiencias, todos teníamos el mismo objetivo, lo que nos unió aún más.

Los profesores han sido clave en este camino. No solo nos han enseñado todo lo necesario para ser buenos TCPs, sino que también han compartido sus propias experiencias en el sector, lo que ha sido muy inspirador. Siempre han estado dispuestos a ayudar y motivarnos, lo que ha hecho que la formación sea aún más enriquecedora.

Todo esto ha hecho que, al final del curso, no solo nos llevemos un título, sino también recuerdos inolvidables y amistades que, sin duda, seguirán más allá de las aulas.

¿Eran los día a día como alumno de Air Hostess algo motivante?

Christine: Sí, claro, cada día. Sabía que al asistir a clases todos los días me estaba acercando a conseguir el trabajo de mis sueños. Lo que también me mantenía motivado era aprender cosas nuevas que disfrutaba mucho. Incluso si me sentía desmotivado algunos días, mis compañeros y los profesores siempre estaban ahí para animarme.

¿Echarás de menos tu etapa como alumno de Air Hostess?

Christine: La verdad es que si, lo extraño, terminé el curso recientemente pero ya extraño la diversidad y la diversión que tuve con todos los compañeros y profesores. El curso duró solo cuatro meses, pero no tendría problema en quedarme más tiempo.