El investigador de la UDC en A Coruña, Guillermo Lorenzo, consigue una beca Leonardo

El investigador Ramón y Cajal de la Universidade de A Coruña, Guillermo Lorenzo Gómez, ha conseguido una de las prestigiosas becas Leonardo que concede la Fundación BBVA en la modalidad de ingeniería con el trabajo "Personalized forecasting of the therapeutic response of triple negative breast cancer through MRI-informed biomechanistic simulations and machine learning", que busca dar una previsión personalizada de respuesta terapéutica del cáncer de mama triple negativo a través de simulaciones biomecánicas informadas por resonancia magnética y aprendizaje automático.

Lorenzo fue elegido entre 493 candidaturas, siendo una de las veinte seleccionadas, diez en cada modalidad ofertada. Tiene una dotación económica de 50.000 euros.

La concesión de esta beca supone un impulso y apoyo importante a su carrera investigadora, siendo "una excelente oportunidad para diversificar mis líneas de investigación en ontología computacional y poder desarrollar estas tecnologías para llegar a más pacientes en el futuro".