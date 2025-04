"Fructífera reunión" de las familias del CPI O Cruce de Cerceda (A Coruña) con las autoridades

El ANPA del CPI O Cruce consiguió arrancar diferentes compromisos a los representantes del área de Educación de la Xunta de Galicia para tratar de restablecer la normalidad en el centro educativo de Cerceda tras la reunión celebrada esta mañana y que también contó con la presencia de la directiva del centro, Gema Castro, y del alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez.

El encuentro fue calificado por fuentes del ANPA como "cordial" y en él consiguieron arrancar tres grandes compromisos. En primer lugar, los técnicos confirmaron la seguridad del edificio afectado, algo fundamental para darle confianza a las familias. "Nosotros como ANPA tenemos que asegurar a las familias la seguridad de los niños y niñas y la calidad educativa. Las explicaciones que nos han dado nos parecen correctas y no tenemos hechos objetivos para dudar de la seguridad", explicó la presidenta del ANPA, Verónica Rodríguez, a preguntas de Quincemil.

Sobre el plazo para las obras, tres semanas es el horizonte dado y un escenario asumible para la agrupación de padres y madres, es decir, la vuelta de los niños que ahora están reubicados a la vuelta de Semana Santa, pero especialmente para finalizar un desdoblamiento de un aula de 1º de ESO que supera los 50 alumnos, algunos de ellos con necesidades especiales.

"Es un plazo razonable que podemos asumir en la merma que sufren los niños en su calidad educativa y que no era asumible hasta final de curso. No nos encanta pero es asumible y si no se cumple, hemos solicitado un plan de contingencia", manifestó Rodríguez.

Con respecto a las obras del edificio, el jefe territorial de educación se comprometió ante los presentes a redactar y sacar a licitación una renovación de la cubierta de todo el edificio y no solo de la dañada, dado que el resto tienen también deficiencias. Esta obra, según los plazos de licitación, se desarrollará en verano de 2025 o 2026, todo ello bajo la premisa de que no haya alumnos en el centro cuando se ejecute.

"Ha sido una reunión fructífera. Peleamos y seguiremos peleando por la reforma integral del centro, pero nos preocupaba lo inmediato" resumió la máxima responsable de la entidad que representa a las familias.