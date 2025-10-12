El barrio de A Coruña construido "coa xente da aldea" a mediados del siglo pasado

A mediados del siglo pasado, A Coruña, como el resto de Galicia y de España, se encontraba en un periodo de recuperación tras una década marcada por la posguerra de la Guerra Civil. Era un momento en el que se potenció la industria en detrimento del campo, lo que motivó fuertes movimientos migratorios a las ciudades como la herculina. Así fue como nació el barrio de Os Mallos.

Aunque los primeros edificios del barrio datan de la década de 1930 y se sitúan en la parte baja de Os Mallos, debido a la expansión que se producía hacia esta parte de la ciudad durante los años de la República, fue en la década de los años 50 cuando "chega o ano clave para Os Mallos".

Xosé Manuel López, vicepresidente de la asociación vecinal, explica que durante esta época previa al desarrollismo España estaba dejando atrás su carácter agrícola y rural y estas calles fueron testigo de ello.

En lo que ahora es una parte más de la ciudad, hasta principios del siglo pasado "isto era pura leira. Aquí se cultivaba e se vendía logo na Coruña, cando A Coruña empezaba na praza de Pontevedra".

Sus padres Carmen y Constantino, que eran muiñeiros en Foz, fueron unos de los primeros vecinos de Os Mallos procedentes del rural gallego.

"Deixaron de ter negocio e decidiron emigrar a A Coruña. Chegaron sen un céntimo no peto e amañábanse como podían. Ao final conseguiron onde quedar", cuenta.

Carmen y Constantino, padres de Xosé Manuel López, vecino de Os Mallos. Cedida

Pese a su pasado agrícola y a recibir a profesionales del campo, Os Mallos dejó de ser uno de los puntos de abastecimiento de la ciudad para convertirse en el lugar de acogida de inmigrantes que llegaban a A Coruña en busca de una oportunidad laboral y se incorporaron a Telefónica, la refinería y otras empresas.

El resultado fue una construcción acelerada y de bajo coste, que dio lugar a calles serpenteantes como la de San Vicente, y a edificios en los lugares que antes ocupaban las leiras.

"Era un barrio de paredes portátiles", ejemplifica en una frase López, en referencia al método de construcción carente de una estructura fuerte en un contexto de gran corrupción.

Así se conformó el callejero de un barrio en el que, "desde a ronda para arriba o desorde é absoluto".

Con el paso de los años, Os Mallos fue creciendo en población e importancia, aupada también por la presencia de la estación de tren en San Cristóbal, en un edificio que data de 1935.

Os Mallos en la actualidad

El vínculo de este barrio el campo no está solo en sus primeros vecinos, sino también en el nombre. López recalca que originariamente esta zona se llamaba "lugar del Agra dos Mallos", en referencia a la cantidad de leiras y la producción agrícola que aquí se encontraba.

Los mallos aluden, por su parte, a un aparato que se utilizaba para separar el grano del trigo.

Una referencia a este antiguo nombre todavía se puede encontrar en el barrio, en las proximidades del centro cívico, en una calle que lleva este nombre.

En la actualidad, este es un barrio "en un proceso dinámico notable", en palabras de este vecino. Un lugar, "tranquilo, cómodo y agradable para vivir" con un comercio consolidado y zonas peatonales como Ángel Senra.

Entre los límites de este barrio, cercado por Alfonso Molina, la ronda de Nelle, la avenida de Arteixo y Cuatro Caminos, López señala una curiosidad: "O centro da Coruña é o comercial e económico pero, se colles un mapa cartográfico, Os Mallos está situado prácticamente no centro".

Por todo ello, este es "un barrio que se construiu coa xente de aldea e que non é galego só polo nome. É galego porque a xente que o forma orixinalmente é xente de aldea".