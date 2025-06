Coruña secreta: el meridiano ubicado en el corazón de la ciudad que la parte en dos

Un paseo por la plaza de María Pita en A Coruña invita a mirar primero al imponente edificio que alberga el Ayuntamiento. Con un vistazo, también llama la atención la estatua que homenajea a María Pita, heroína de la ciudad, o las galerías y los soportales de los edificios que circundan la plaza. Pero mirando al suelo, una línea metálica atraviesa este lugar.

Se trata del meridiano de A Coruña. Instalado en el 2004, hace ya 21 años, en una larga cinta de acero sobre él se puede leer la localización casi exacta: 8º 29' 39''.

Joaquín Fernández, guía turístico, explica que todo el mundo está atravesado por infinitos meridianos pero que desde la colocación de esta cinta uno de ellos recibe el nombre de A Coruña, como el de Greenwich homenajea el lugar por el que cruza.

Meridiano de A Coruña. Carmen G. Mariñas

Durante sus visitas, este guía no para mucho en el meridiano. "María Pita tiene muchas cosas muy interesantes y esto pasa algo desapercibido", admite.

De todas formas, las primeras señalizaciones son anteriores al 2004. El también guía Suso Martínez pone el foco en los dos mojones de piedra que se sitúan en ambos extremos del meridiano.

"Uno está delante del palacio de María Pita y el otro a la altura del portal número 13. Estos son de finales del siglo XIX, en un momento en el que la ciudad deja de ser medieval para convertirse en europea; en internacional", explica.

Uno de los mojones de piedra del meridiano de María Pita en A Coruña. Carmen G. Mariñas

Hace algo más de un siglo, A Coruña era una ciudad abierta gracias en gran medida a su puerto. La plaza de María Pita, en las inmediaciones del muelle de Transatlánticos desde donde partían las embarcaciones hacia América servía de puerta de entrada y bienvenida a la ciudad.

"Había que tener un meridiano. No era algo tan importante, porque los hay en todos sitios y geográficamente está ahí, pero es algo simbólico", apunta Martínez, que explica que representa la voluntad de la propia ciudad de construir su identidad.

De todas formas, la línea que muestra este particular meridiano no encaja exactamente con el meridiano geográfico. Instalado aprovechando la remodelación de la plaza a inicios de este siglo, esta línea está torcida respecto al original. Suso explica que "si pones Google Maps y marcas el meridiano, ves que no está exactamente ahí. Fue una cuestión de embellecimiento de la plaza".

Con su ubicación y siendo A Coruña una península, esta línea imaginaria pero materializada en la cinta metálica parte en dos la ciudad. Y también el despacho de la alcaldía en el Ayuntamiento.

"Si te fijas, el meridiano parte más o menos en dos el escritorio de la alcaldesa, lo que significa que está ubicado en el corazón absoluto de la ciudad", añade el guía.