A Coruña recupera el Jardín de San Carlos: reflejo del pasado, presente y futuro de la ciudad

El jardín de San Carlos es uno de los rincones más especiales que guarda la ciudad de A Coruña: una mirada a su pasado, su presente y su futuro. Situado en el interior de la antigua Fortaleza Vieja, un baluarte que protegía el casco histórico cuando la ciudad entera se reducía a ese pequeño enclave.

Construido en el siglo XIV con fines militares, el fortín quedó durante más de dos siglos a las afueras del núcleo urbano. No sería hasta el siglo XVIII cuando Carlos Francisco de Croix, militar y político español de origen galo, recuperó los exteriores ajardinados tras una explosión de pólvora que había condenado el recinto al abandono.

El verdadero impulso al jardín llegaría en 1834, cuando el gobernador Francisco de Mazarredo rehabilitó el jardín con el aspecto que presenta en la actualidad. A día de hoy, San Carlos recuerda el rico pasado de A Coruña a la vez que la observa con mirada orgullosa; la panorámica del puerto visto desde lo alto de la Solana dirige la vista a la intensa actividad marítima de la ciudad.

Olmos en el jardín de San Carlos Quincemil

Un jardín con ecos de historia y leyenda

En el corazón del jardín, destaca la tumba de Sir John Moore, general británico caído durante la batalla de Elviña (1809), mientras defendía la ciudad herculina de las tropas napoleónicas del mariscal Jean-de-Dieu Soult.

Desde 1927, por iniciativa del alcalde coruñés Manuel Casás, se colocaron dos placas en la entrada al mirador: una recoge unos versos del poema The Burial of Sir John Moore, de Charles Wolfe; la otra, un fragmento del texto Na tumba do Xeneral Sir John Moore, de la gallega Rosalía de Castro. Sobre la figura de Sir John Moore, además, flota una leyenda romántica que ha contribuido a alimentar el aura del lugar.

Además, una tercera placa recoge unas palabras de Lord Wellington, el célebre general británico que alentó a las tropas españolas durante la batalla de San Marcial (1813), librada en Irún por el general Freire contra las fuerzas del mariscal Soult: "[…] Españoles, dedicaos a imitar a los inimitables gallegos". La inscripción alude directamente a la perseverancia del pueblo coruñés durante la batalla de Elviña.

Por último, una cuarta placa rinde homenaje a los 172 marineros de la Armada británica que perdieron la vida en el naufragio del buque Serpent, frente a las costas del Cabo Vilán, en Camariñas, en 1890.

En los alrededores del jardín se encuentra también la sede del Arquivo do Reino de Galicia, el principal archivo histórico de la comunidad. Sus fondos, que abarcan desde el siglo IX, hacen de este espacio un enclave privilegiado para la memoria y la historia gallegas.

Un espacio vivo entre la memoria y la naturaleza

Este rincón verde en la Ciudad Vieja vuelve a abrirse al público este martes 10 de junio, tras varios meses cerrado por el Concello da Coruña por motivos de seguridad y conservación.

Durante este tiempo, se retiraron los históricos olmos afectados por la grafiosis, la enfermedad que arrasó con los olmedales europeos. En su lugar, han sido plantados ocho ejemplares resistentes, procedentes de un vivero especializado en los Países Bajos.

El regreso de los olmos marca así un nuevo capítulo en la vida de este jardín, donde naturaleza y memoria se reencuentran una vez más bajo la sombra protectora de los árboles.