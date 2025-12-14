El "fósil viviente" de Santiago de Compostela: así es el Ginkgo más antiguo de Galicia y España

En el Xardín do Colexio de Fonseca, en Santiago, se encuentra un ejemplar centenario de este árbol, se estima que tiene una edad de 150 años, convirtiéndose en el más longevo de España, perseguido por otro localizado en un jardín botánico de la Universidad de Granada.

El tronco llega a los casi 22 metros de altura, con tres metros de perímetro y un diámetro de copa que roza los 17 metros, y con unas vistas privilegiadas a la Catedral de Santiago.

Según Romero Buján, especializada en el departamento de Botánica de la USC, explica que este árbol pincheleiro se trata de "un fósil viviente" y una especie dioica, como los humanos.

"Los árboles femeninos son los menos usados en calles y jardines, pues cuando se produce la fecundación como resultado se genera una semilla cubierta por un tegumento grueso muy rico en ácido butírico, pero que genera un fuerte olor a ‘rancio' muy desagradable", comenta la profesora.

Semillas del Ginkgo biloba femenino María Inmaculada Romero Buján

"Se usa habitualmente en dermocosmética de alta gama porque es rico en antioxidantes. También hay diferentes formulaciones en farmacias que lo recomiendan en gente mayor para la memoria", explica Romero Buján.

Otros ejemplares en la ciudad

Este no es el único Ginkgo que podemos encontrar en Compostela. De hecho, hasta 2017 se podían observar dos árboles de esta especie en la misma ubicación, una hembra y un macho, este último siendo el que queda presente.

Las hojas de la hembra reverdecieron por última vez en la primavera de 2016. Unos hongos xilófagos atacaron sus raíces y la fueron secando paulatinamente. Un año más tarde, la situación era insalvable y, ante la amenaza de una posible caída, se tomó la decisión de tallar su casi 30 metros de altura y 137 años después de haber sido plantada.

Desde hace aproximadamente unos 50 años, Santiago alberga otro Ginkgo biloba en la ciudad. Se encuentra localizado en uno de los estanques de los colegios mayores del Campus Sur.

Ejemplar del Campus Sur Quincemil

Se trata de un ejemplar femenino mucho más pequeño, de unos 11 metros de altura, y que, cuando florece, sus hojas amarillas ya se pueden divisar desde el parque de la Alameda.

Hay otros Ginkgos esparcidos por la ciudad compostelana, como los dos del parque de la Almáciga o la alineación de ejemplares del Parque Eugenio Granell.