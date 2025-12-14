El "fósil viviente" de Santiago de Compostela: así es el Ginkgo más antiguo de Galicia y España
Se trata del Ginkgo biloba del Xardín do Colexio de Fonseca que se estima que ronda los 150 años de edad, convirtiéndose en el más longevo de toda España
Santiago de Compostela alberga muchas joyas arquitectónicas, como la Catedral, el Colegio de Fonseca, las distintas plazas del casco histórico o el Monasterio de San Martín Pinario. Sin embargo, la ciudad también alberga tesoros naturales que hacen única a Compostela.
Una de esas joyas naturales es el Ginkgo biloba, uno de los árboles más antiguos del mundo y que se estima que está en este planeta desde hace más de unos 250 millones de años, originario del sudeste de China donde hay decenas de ejemplares de este tipo de árbol.
Su nombre hace referencia a "las hojas adultas que presentan una escotadura dividiendo la hoja en dos lóbulos", según explica la profesora de la Universidad de Santiago, María Inmaculada Romero Buján. Además, también se caracteriza por presentar una nerviación en abanico, "algo extraordinario", según Romero Buján.
Se le conoce, también, por el nombre de "el árbol de los 40 escudos" porque fue el precio que tuvo que pagar un jardinero francés, en 1870, por cinco pies de esta especie.
Pero no hace falta viajar hasta el país asiático ni pagar nada para disfrutar de él y, sobre todo, del espectáculo cuando sus hojas empiezan a caer y forman una alfombra amarilla en el suelo.
Otros ejemplares en la ciudad
Este no es el único Ginkgo que podemos encontrar en Compostela. De hecho, hasta 2017 se podían observar dos árboles de esta especie en la misma ubicación, una hembra y un macho, este último siendo el que queda presente.
Las hojas de la hembra reverdecieron por última vez en la primavera de 2016. Unos hongos xilófagos atacaron sus raíces y la fueron secando paulatinamente. Un año más tarde, la situación era insalvable y, ante la amenaza de una posible caída, se tomó la decisión de tallar su casi 30 metros de altura y 137 años después de haber sido plantada.
Desde hace aproximadamente unos 50 años, Santiago alberga otro Ginkgo biloba en la ciudad. Se encuentra localizado en uno de los estanques de los colegios mayores del Campus Sur.
Se trata de un ejemplar femenino mucho más pequeño, de unos 11 metros de altura, y que, cuando florece, sus hojas amarillas ya se pueden divisar desde el parque de la Alameda.
Hay otros Ginkgos esparcidos por la ciudad compostelana, como los dos del parque de la Almáciga o la alineación de ejemplares del Parque Eugenio Granell.
Sin embargo, ninguno puede con la magnitud del de Fonseca, convirtiéndose en todo un espectáculo durante estos meses de otoño cuando se acercan cientos de curiosos a fotografiar el ejemplar que ya es un símbolo de la ciudad, tanto que hasta hay un grupo de música surgido en Compostela con el mismo nombre que este árbol.