De Rosalía de Castro a Uxío Novoneyra: el paseo literario por la Alameda de Santiago

Uno de los lugares más imprescindible de Santiago es la Alameda, el parque más antiguo y emblemático de la ciudad, escenario de paseos, actividades, momentos de relajación y punto de referencia para miles de vecinos y vecinas de Compostela.

Su historia se remonta al año 1546 cuando el Conde de Altamira donó al municipio esta zona para "plantar árboles y arboledas", llegando a la actualidad a las más de 90 especies multiplicadas en más de 1.500 individuos arbóreos y arbustivos.

En total, 85.000 metros cuadrados organizan este parque que está dividido en tres zonas principales: la carballeira de Santa Susana, la zona más antigua de este lugar, y los paseos y jardines de la Alameda y la Herradura.

Sin embargo, este sitio tan característico de la ciudad no solo es conocido por su exhuberante vegetación, también lo es por el patrimonio arquitectónico y escultórico que lo componen. De esta manera, a través de las estatuas de Rosalía de Castro, Valle Inclán o García Lorca, se puede relizar un paseo literario y redescubrir este lugar tan simbólico para la ciudad.

Valle-Inclán inmortalizado mirando su "rosa mística de piedra"

Parte imprescindible del modernismo literario español y la Generación del 98, Valle Inclán reflejó la grotesca realidad de la sociedad española del siglo XX, creando la ténica literaria el esperpento.

Nacido en Vilanova de Arousa, su vida transcurrió por Madrid o México, pero Santiago siempre fue un lugar especial para el escritor. Comenzó sus estudios de Derecho en la Universidad de Santiago (USC) donde llevaba una vida bohemia y estudiantil

Estatua de Valle Inclán en la Alameda de Santiago Quincemil

Santiago tiene una importante presencia en su obra y por eso volvió para pasar su último año de vida, falleciendo en la capital gallega en enero de 1936.

Durante este tiempo, se cuenta que era común encontrar su figura barbuda paseando por la Alameda y verlo sentado en un banco contemplando a su Compostela, rosa mística de piedra, un banco que ahora guarda su recuerto a través de una estatua realizada en bronce por el escultor César Lombera, encargada por la USC y el Concello de Santiago.

Isaac Díaz Pardo observando su barrio

Díaz Pardo fue una de las figuras clave de la cultura gallega contemporánea. Pintor, ceramista, escritor, diseñador, editor y empresario, jugó un papel crucial para preservar, fortalecer y reconstruir la cultura y la memoria de Galicia.

Díaz Pardo mirando a su rúa das Hortas en la Alameda Quincemil

Su padre, Camilo Díaz Baliño, fue fusilado por los sublevados al poco de comenzar la guerra civil española, un hecho que siempre estuvo presente en la vida de Díaz Pardo quien diseñó y recuperó la memoria histórica en Galicia.

La casa-taller de su familia se encontraba en Santiago, en el número 37 de rúa das Hortas, una calle que mira para siempre desde su estatua en el parque de la Alameda, realizada también por César Lombera.

Uxío Novoneyra y Manuel María de paseo con Carlos Maside

Una fotografía tomada en el año 1952 fue la inspiración para Soledad Penalta para convertir esta imagen en una escultura de acero de más de dos metros de altura. En ella se representa al pintor Carlos Maside, en el centro, junto con los escritores Uxío Novoneyra y Manuel María.

Uxío Novoneyra, Manuel María y Carlos Maside de paseo por la Alameda Quincemil

Maside pasó gran parte de su vida en la capital gallega, dónde murió y está enterrado en el cementerio de Boisaca. Abrió un estudio propio en el número 42 de la rúa do Vilar donde desarrolló su labor creativa durante buena parte de su vida.

Monumento a Rosalía de Castro

La escritora más universal de nuestra lengua tiene un lugar privilegiado en la Alameda de Santiago, señalando la exepcionalidad de la escritora. El obelisco fue inaugurado en 1977, obra de los escultores Isidro de Benito y Francisco Crivillés y fue financiada por suscripción popular.

Monumento a Rosalía de Castro en la Alameda de Santiago Quincemil

En lo alto, vemos a la propia Rosalía con pose meditativa que simboliza la melancolía, por otro lado observamos a una pareja con aire pensativo que, por los versos que la acompañan, alude al sentimiento de morriña propio de quien vive fuera de su tierra.

En conjunto es una representación del carácter romántico de su obra y de las emociones que en ella vibran.

El monumento incluye personajes populares y títulos de sus publicaciones más conocidas: Cantares gallegos, En las orillas del Sar o Follas Novas. También recoge diversas placas conmemorativas de agrupaciones gallegas internacionales que la recuerdan, como la Unidade Galega de Nueva York, O Centro Galego de Puerto Rico o la Peña Gallega Manuel Murguía, de Argetina.

Algunos de los motivos del monumento de Rosalía de Castro Quincemil

Escultura a Federico García Lorca

García Lorca visitó Santiago de Compostela en varias ocasiones, unos viajes que le sirvieron para conocer el gallego y profundizar en la figura de su admirada Rosalía de Castro. El idilio con la ciudad compostelana hizo que el poeta escribiera y publicara en gallego Seis poemas gallegos, su única obra no escrita en su castellano natal.

La estatua de la Alameda, obra de Álvaro de la Vega, está vestida con la misma funda azul que solía utilizar en las giras con su compañía teatral La Barraca y mirando al monumento de Rosalía de Castro, cumpliendo el deseo del propio escritor de hacer un homenaje a la poetisa y llevarle una camelia branca.

Escultura de García Lorca en la Alameda de Santiago

A escasos metros de ambas esculturas se plantó una camelia blanca, en referencia Chove en Santiago, uno de los poemas de Seis poemas gallegos: "Chove en Santiago / meu doce amor / camelia branca do ar/ brila entebrecida ao sol".

Homenaje a Castelao

Una de las figuras más importantes para la cultura y política gallega no podía faltar en la Alameda de Santiago. El espíritu y valores patrióticos de Castelao aparecen reflejados en la escultura hecha por Francisco Leiro, una pieza de gran fuerza expresiva y plasticidad que fue instalada en el 1995.

El escultor descartó la idea de realizar una escultura de tipo figurativa, y en su lugar se inspiró en un dibujo del propio Castelao publicado en Cousas da vida.

Homenaje a Castelao en la Alameda de Santiago Quincemil

En pleno corazón de la carballeira de Santa Susana se yergue esta masa pétrea de 140 toneladas que recuerda a la geografía de Galicia y que presenta una figura que evoca la imagen de un petroglifo. La figura humana se funde con la piedra y dota de nuevo sentido al granido negro, dándole vida.