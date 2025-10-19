Las calles de Santiago de Compostela que albergaron su propio Mercado de Abastos

El Mercado de Abastos de Santiago de Compostela es el segundo monumento más visitado de la ciudad, seguido de la Catedral, y también un punto de encuentro entre el comercio local, la gastronomía y las ‘paisanas’, aunque no siempre fue así.

A finales del siglo XIX se decide concentrar la gran actividad comercial de la ciudad en Abastos. Sin embargo, durante la Edad Media los comerciantes y mercancías ocupaban varias localizaciones de la capital gallega y, aún ahora, las calles compostelanas recuerdan su historia.

Praza de Cervantes

Pasando la entrada de la Porta do Camiño y a pocos metros de la Catedral de Santiago, encontramos la Praza de Cervantes, la principal plaza de mercado durante la Edad Media.

Praza de Cervantes Turismo de Santiago

En el siglo XII era conocida como el 'Foro', por ser punto de reunión popular y lugar donde el pregonero leía los acuerdos y ordenanzas municipales del Arzobispo. A finales del siglo XVII, esta plaza también fue la ubicación del antiguo edificio del concello de Santiago.

Posteriormente, albergó una intensa actividad comercial, sobre todo en la venta de productos agrícolas, por lo que se llamó Plaza del Pan o Plaza del Campo, un nombre que heredó la Iglesia San Benito do Campo situada en plena plaza.

El lugar contaba con un gran número de mercancías y comerciantes lo que hizo que la burguesía mercantil se instalara en Santiago y cuya memoria sigue presente en los imponentes edificios que rodean la plaza.

A finales del siglo XIX, más concretamente en 1873, la actividad comercial de la ciudad se traslada definitivamente al Mercado de Abastos actual.

Praza do Toural

La Praza do Toural fue uno de los centros de vida del Santiago medieval. Situada originalmente fuera de las murallas de la ciudad, en el siglo XII pasó a formar parte de la expansión urbana.

Praza do Toural Turismo de Santiago

El origen del nombre de la plaza viene dado porque antiguamente albergaba el mercado de ganado de la ciudad. Con el paso del tiempo se convirtió en una de las zonas comerciales más importantes de Santiago en donde se podía encontrar de todo, desde mercados de alimentos hasta comerciantes de telas.

La del Toural es una de las plazas que ha sido testigo de la historia de la ciudad, acogiendo ejecuciones públicas en tiempos de la Inquisición hasta ser punto de encuentro de manifestaciones sociales y políticas en la actualidad.

Travesa da Pescadería Vella

Entre la Praza de Cervantes y la rúa do Preguntorio, encontramos un pequeño callejón, la Travesa da Pescadería Vella que da acceso a la Praza da Pescadería Vella.

Travesa da Pescadería Vella Quincemil

Cuando se produjo un aumento progresivo de mercancías y comerciantes en la antigua Plaza del Campo (ahora ya Praza de Cervantes), estos se fueron trasladando a plazuelas cercanas de este punto. Lo que se vendía en la Travesa da Pescadería Vella no tiene mucho misterio, antiguamente se instalaron diversos puestos que ofrecían la venta de pescado a los ciudadanos compostelanos.

Rúa da Caldeirería

A escasos metros de la Travesa da Pescadería Vella se encuentra la rúa da Caldeirería que tiene su origen en el oficio que frecuentemente realizaban los artesanos de la zona.

Rúa da Caldeirería Turismo de Santiago

Su nombre evoca a los antiguos gremios de calderos que trabajaban en la artesanía de metal, realizando lecheras, jarras, platos u otros productos. El oficio fue de tal importancia para la ciudad que el gentilicio coloquial para referirse a los compostelanos, el término ‘picheleiro’, tiene su origen en este oficio.

El término ‘pichel’ se refiere a una jarra o cántaro que servían para beber o, dependiendo del tamaño, para servir vino o cualquier tipo de bebida, expandiéndose el término 'picheleiro' a todos los habitantes que vivían en la capital (y que aún ahora se sigue utilizando) y que explica la gran importancia que tuvo la industria del estaño en Santiago.

Rúa dos Concheiros y rúa dos Pelamios

Cercanas a la zona vieja y al punto central del gran mercado de la ciudad, la rúa dos Concheiros y la de Pelamios también tienen su origen por el oficio que se desempeñaba en el barrio.

Situada en el barrio de San Pedro, la rúa dos Concheiros se bautizó así porque era la zona donde vivían y trabajaban los artesanos especializados en fabricar conchas, generalmente de latón.

Estos artesanos se afincaron en la zona y vendían sus creaciones a los cientos de peregrinos que visitaban la ciudad compostelana y llevaban una concha como muestra visible de finalizar el Camino de Santiago.

Por su parte, la rúa dos Pelamios también debe su nombre al oficio mayoritario que realizaban sus vecinos. En esta calle se situaban los talleres de los curtidores, o 'pelamios', que se encargaban de la trata y venta de las pieles de los animales.