Diez años sin Zapatones, el peregrino más reconocido de Santiago de Compostela

Él era Juan Carlos Lema Balsas, más conocido como Zapatones. Su vida no fue fácil, pero sus últimos veinte años en este mundo los pasó haciendo reír a la gente que culminaba una experiencia que cambia la vida: el Camino de Santiago. Caracterizado como un peregrino de antaño con bordón y túnica marrón, ofrecía un plus a la llegada a la praza do Obradoiro, conectando con el peregrinaje originario.

Turismo de Galicia La Berenguela: así es la campana de la Catedral de Santiago de Compostela y su historia

¿Y qué hacía Zapatones en la Praza do Obradoiro? "No pedía nada, pero la gente me daba dinero por hacerse fotos conmigo", contó una vez él mismo. Se paseaba por la plaza, se dejaba ser fotografiado y charlaba con la gente que, como él, sentía amor por el Camino de Santiago.

Una vida marcada por altibajos incluso en su comienzo

Su vida ya empezó truncada. Fue abandonado por sus padres a los pocos días de nacer, en el año 1954 en la Casa Berce de la ciudad de A Coruña, aunque él acabó descubriendo que habría nacido en Ponte do Porto, en el municipio de Camariñas. Sin embargo, nunca conoció ni supo quiénes eran sus padres.

A los seis años pasó al Colegio Salesiano de la ciudad herculina y luego a otro de la misma institución eclesiástica, pero en la localidad pontevedresa de Cambados. Allí continuó asentado muchos años y trabajó en las viñas, el campo y también como camarero en el pueblo. Durante este tiempo estuvo preso en algunas ocasiones por hurto y también por desacato cuando realizaba el servicio militar. Sin embargo, ya cerca de los 40 años determinó que su vida no podía continuar por el camino que estaba yendo.

Este giro llegaría en el Ano Xacobeo de 1993. Tras haber hecho el Camino de Santiago desde Cambados, había sentido una conexión especial con lo que rodeaba esta experiencia y, entonces, se trasladó a la capital gallega y comenzó a disfrazarse de peregrino para dejarse pasear por la praza do Obradoiro y sacarse fotografías con aquellos que quisiesen, aceptando el dinero que le quisieran dar. El paso de los años en su rostro caracterizó todavía más su apariencia de peregrino de antaño, a lo que se sumó que se dejó crecer una barba blanca.

Así estuvo dos décadas hasta que, en 2011, la vida le dio otro traspié. Fue desahuciado de la casa donde vivía en el barrio de Sar por cuestiones económicas y fue posteriormente ingresado en un centro de rehabilitación compostelano para tratar su problema con el alcohol.

En 2013 Zapatones fue víctima de un atropello después de acompañar a unos peregrinos al pueblo de Melide. Permaneció un tiempo ingresado por las fracturas que sufrió en las dos piernas y a los pocos meses volvió a su zona habitual de residencia y a su praza do Obradoiro. Pasó los últimos años vagando también por algunos puntos de la provincia de Pontevedra y los que lo conocían afirmaban verlo más huraño de lo normal. Fue en 2015, a los 61 años, cuando fallecía alejado de la capital gallega que tanto le había dado.

No pudo escribir sus memorias

El libro con sus memorias fue publicado en 2024. Amazon

Este famoso peregrino y símbolo de la ciudad que se sacó fotos con el Rey Juan Carlos I o el conocido cantante Julio Iglesias no quería irse de este mundo sin escribir sus memorias y enseñar a la gente cómo el Camino le hizo apartarse del mundo que lo había llevado a la cárcel.

Sin embargo, se fue sin que le diese tiempo, aunque la escritora María José Lorenzo publicó en 2024 el libro Zapatones, el peregrino eterno. Así, su legado y su historia ha quedado para la posteridad, como él quería.