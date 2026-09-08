Investigadores chinos y gallegos se citarán en A Coruña para analizar el futuro de las ciudades

A Coruña será la sede entre el 9 y el 11 de septiembre del V Encuentro Internacional de Investigación en Psicología Ambiental, Arquitectura, Urbanismo y Neurociencia, que reunirá a expertos chinos y gallegos para analizar el futuro de las ciudades. La Universidade da Coruña es la organizadora del encuentro, que se celebrará en el CITEEC.

Uno de los objetivos de la cita es el de estrechar la colaboración entre los grupos de investigación de España y China y avanzar en el diseño de proyectos conjuntos relacionados con la neurociencia aplicada a los espacios urbanos, la psicología ambiental y la adaptación en el ámbito climático.

También en relación con China, este lunes el rector de la UDC, Ricardo Cao, avanzaba que la Universidad trabaja en una doble titulación con la Universidad de Tecnología de Anhui.

En el encuentro que se celebrará esta semana participarán el director del CITEEC, Fernando Martínez Abella; el vicerrector de Investigación de la UDC, Jerónimo Puertas Agudo; el director de la Escola Técnica Superior de Arquitectura, Miguel Abelleira Doldán y una representación de la delegación académica china. La Coordinadora del Grupo de Investigación Persona-Ambiente, Cristina García Fontán, introducirá la metodología de las líneas de trabajo.

El programa, interdisciplinar, abordará el bienestar de las personas y la sostenibilidad ambiental.

En este sentido se analizarán proyectos de colaboración científica entre la Unión Europea y China en ciencias sociales, con la participación de Marina Martínez, del CDTI Bruselas.

También se presentará el proyecto TiBeRIUM de los profesores Ricardo García Mira, Fernando Bruna y Cristina García Fontán sobre el estudio del comportamiento humano ante el cambio climático.

La neuroarquitectura y los espacios curativos también serán protagonistas de la cita, con una conferencia del profesor Leiqing Xu sobre la teoría del diseño ambiental desde la perspectiva de la salud pública. Dancheng Meng abordará los espacios de curación y Xia Zhang analizará las respuestas afectivas a los espacios urbanos.

Asimismo, habrá una mesa sobre paisajes terapéuticos y el potencial del Camino de Santiago como entorno natural y culturalmente significativo, por Mar Durán y Lucrezia López.

También se abordarán la seguridad y riesgo en Galicia con Roberto Lage Regal y las implicaciones de la mercantilización de la naturaleza en el turismo con Uxía Varela.

De manera paralela, se crearán tres grupos de trabajo especializados para definir líneas prioritarias de investigación en neurociencia aplicada al diseño espacial, la psicología ambiental y la adaptación climática. El objetivo es poner en marcha proyectos piloto y crear un grupo de coordinación permanente entre China y Galicia.