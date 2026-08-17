A Coruña reúne a investigadores internacionales para explorar nuevas formas de estudiar el Sol

El Congreso Internacional Solar MHD 2026 reunió en A Coruña a investigadores de referencia internacional especializados en física solar, magnetohidrodinámica y simulación de la atmósfera del Sol. El encuentro, celebrado del 10 al 14 de agosto en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC) de la Universidade da Coruña, centro de la Red CIGUS, congregó durante cinco jornadas a especialistas procedentes de Europa, Estados Unidos y Asia.

La apertura del congreso contó con la participación de Eduardo Mosqueira, subdirector del CITIC; y los miembros del comité organizador local, Elena Khomenko (IAC), Malcolm Druett y Suzana S.A. Silva, ambos de la Universidad de Sheffield (UK). La celebración de esta tercera edición coincidió además con una circunstancia excepcional: el eclipse solar total del 12 de agosto, que permitió poner el foco en la observación y el estudio de la corona solar.

El programa científico de Solar MHD 2026 combinó ponencias, sesiones de discusión y actividades prácticas y abordó diferentes aspectos relacionados con la magnetohidrodinámica solar, desde las observaciones y el análisis del magnetismo del Sol hasta las simulaciones numéricas y los nuevos métodos computacionales aplicados a la investigación solar.

Una semana excepcional para estudiar el Sol

El congreso abordó algunos de los principales retos actuales de la física solar, desde el estudio de la corona durante los eclipses hasta el análisis del magnetismo y la dinámica del Sol mediante simulaciones avanzadas e inteligencia artificial. Estas líneas de investigación centraron las intervenciones de varios expertos internacionales invitados al encuentro.

Entre las conferenciantes invitadas estuvo Reetika Joshi, investigadora de la Universidad de Oslo y del NASA Goddard Space Center, quien presentó el descubrimiento de una nueva estructura en la cromosfera solar, identificada mediante observaciones de alta resolución de varias misiones e instrumentos. El estudio ayudó a comprender cómo la interacción de los campos magnéticos y los movimientos en la superficie del Sol puede desencadenar fenómenos energéticos como bucles en erupción y chorros solares.

El miércoles, coincidiendo con el eclipse solar total, el equipo investigador se trasladó a la playa de Cabanas para observar el fenómeno. Elena Khomenko destaca que “las condiciones fueron excepcionales durante la observación del eclipse. Durante la fase de totalidad, la calidad del cielo permitió observar la corona solar con gran detalle y obtener imágenes que podrán compararse con varios de los modelos de predicción presentados durante el Congreso. Los participantes de la reunión quedaron muy satisfechos con la elección del lugar de observación realizada por el comité organizador”.

Durante la jornada del jueves, el conferenciante invitado John Linker presentó un modelo avanzado para predecir la estructura de la corona solar durante el eclipse total del 12 de agosto de 2026. La investigación combinó observaciones de distintos instrumentos espaciales con simulaciones magnetohidrodinámicas actualizadas continuamente, con el objetivo de mejorar la precisión de las predicciones sobre la evolución de la corona y el viento solar.

El encuentro científico se cerró el viernes 14 con la conferencia de Aristeidis Voulgaris, investigador de referencia internacional especializado en el estudio de los eclipses solares, quien ofreció la charla “Estudiar los eclipses solares a lo largo de dos milenios: desde las predicciones de eclipses del Mecanismo de Anticitera hasta el análisis espectroscópico moderno de la corona solar durante la totalidad”.

Según destaca Elena Khomenko, el Congreso ha permitido extraer diversas conclusiones sobre el estado actual del campo de la Física Solar. En particular, se han presentado modelos avanzados sobre la formación y evolución de las protuberancias solares, su capacidad eruptiva, las fulguraciones y la dinámica de las eyecciones de masa coronal.

Gracias a los avances computacionales y al desarrollo de técnicas de simulación numérica, varios de estos modelos incorporan ya procesos físicos de gran complejidad, como la interacción del plasma con la radiación ópticamente gruesa, al tiempo que relajan las condiciones habituales de equilibrio térmico.

Este tipo de modelos se sitúa a la vanguardia de la investigación en el campo y resulta de vital importancia para el estudio de los fenómenos eruptivos y para avanzar en la predicción del tiempo espacial. Asimismo, se ha destacado el importante progreso de las técnicas observacionales, especialmente por su contribución a la predicción de la estructura y la forma de la corona solar durante los eclipses.

Un foro internacional para compartir conocimiento

Solar MHD 2026 reunió a investigadores consolidados junto a estudiantes de doctorado y científicos que se encuentran en las primeras etapas de sus carreras, favoreciendo el intercambio de conocimientos y la creación de nuevas redes de colaboración.

La conferencia dio continuidad a los encuentros Solar MHD celebrados en Reino Unido en 2022 y Tenerife en 2024. La iniciativa tiene sus raíces en las reuniones Reino Unido-Ucrania-España sobre Física Solar y Ciencia Espacial, que durante años reunieron a especialistas internacionales en Ucrania y cuya continuidad se vio interrumpida por la invasión rusa.

La organización científica y local del encuentro contó con investigadores vinculados al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la Universidade da Coruña, la Universidad de La Laguna (ULL) y otras instituciones internacionales, consolidando el carácter interdisciplinar y global de la conferencia.