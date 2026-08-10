A Coruña reúne a 200 científicos de todo el mundo para estudiar los grandes enigmas del Universo

A Coruña se convierte esta semana en punto de encuentro para algunos de los principales especialistas internacionales en física de partículas, cosmología y astrofísica. El congreso Invisibles26 ha arrancado este lunes con cerca de 200 investigadores procedentes de universidades e instituciones científicas de todo el mundo y con el Premio Nobel de Física Takaaki Kajita como uno de sus participantes más destacados.

El encuentro, que se celebra hasta el próximo viernes 14 de agosto, forma parte de ASYMMETRY, un proyecto Marie Skłodowska-Curie Staff Exchange financiado por la Unión Europea a través del programa Horizonte Europa.

Su objetivo pasa por favorecer la colaboración internacional, intersectorial e interdisciplinar y avanzar en el conocimiento de las simetrías y asimetrías relacionadas con algunos de los componentes todavía más desconocidos del Universo.

Entre las cuestiones que centrarán las cinco jornadas figuran los neutrinos, la materia oscura y los denominados "sectores ocultos". Invisibles26 reúne para ello a investigadores vinculados a instituciones como Harvard University, el Massachusetts Institute of Technology (MIT), la University of Tokyo, la University of California Berkeley-Lawrence Berkeley National Laboratory, el CERN o el Fermi National Accelerator Laboratory, además de los participantes europeos del proyecto ASYMMETRY.

El papel "crucial" de las administraciones públicas

La inauguración contó este lunes con la presencia de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y de la directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo, entre otros representantes. Rey aprovechó el encuentro para reivindicar el papel que deben desempeñar las administraciones a la hora de facilitar el desarrollo de la investigación científica.

La regidora defendió que los servidores públicos tienen "una tarea crucial" con los profesionales de la ciencia: "facilitar el trabajo, tender la mano y crear las condiciones para que las grandes mentes prosperen y la rueda de la investigación siga girando". En este sentido, destacó la apuesta de la ciudad por sus universidades, la captación de proyectos y la educación.

Por su parte, Cotelo puso el foco en la captación y retención de talento científico en Galicia. La directora de GAIN destacó los resultados del programa Oportunius, puesto en marcha en 2014, que ha permitido pasar de siete a 57 proyectos financiados por el Consejo Europeo de Investigación (ERC), liderados por 45 investigadores. Estos proyectos han generado, según los datos de la Xunta, un impacto económico de 123 millones de euros y más de 320 puestos de trabajo altamente cualificados.

La celebración de Invisibles26 tendrá además como telón de fondo un acontecimiento excepcional: el eclipse total de sol del miércoles 12 de agosto, que coincidirá en plena semana con la presencia en A Coruña de especialistas internacionales en diferentes ámbitos de la física y la astrofísica.

Recibimiento en María Pita al Nobel Takaaki Kajita

Una de las figuras más relevantes presentes en el congreso es el físico japonés Takaaki Kajita, encargado de pronunciar la conferencia inaugural y reconocido con el Premio Nobel de Física en 2015 por el descubrimiento de las oscilaciones de los neutrinos.

Tras participar en la apertura de Invisibles26, Kajita acudió durante la tarde de este lunes al Palacio Municipal de María Pita, donde fue recibido por Inés Rey.

"Siempre es un honor recibir en esta ciudad y en este ayuntamiento mentes tan brillantes como la del profesor Kajita", señaló la alcaldesa, que lo definió como "una de las figuras más importantes de la física mundial" y destacó también "su humanidad y humildad".

Doctor en Física por la Universidad de Tokio, Kajita se convirtió en 2015 en uno de los grandes nombres de la física contemporánea gracias a sus investigaciones sobre los neutrinos. Su visita supone además la segunda recepción a un Premio Nobel celebrada este año en el Palacio Municipal, después de la del escritor nigeriano Wole Soyinka, Nobel de Literatura en 1986, el pasado mes de enero.

La ciencia y los mitos de los eclipses

Invisibles26 también saldrá del ámbito estrictamente académico para acercar la ciencia al público. La principal actividad divulgativa abierta a la ciudadanía llegará este martes 11 de agosto, a las 19:00 horas, en la Sede Afundación A Coruña, de la mano de la astrofísica Eva Villaver.

La profesora de investigación y subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) impartirá la conferencia 'Eclipses: magia, miedo… y ciencia', con entrada gratuita previa retirada de invitación en Ataquilla.

La charla llega precisamente un día antes del eclipse total de sol y propondrá un recorrido por la manera en la que estos fenómenos han sido interpretados a lo largo de la historia. Villaver explicará cómo los eclipses pasaron de considerarse señales sobrenaturales a convertirse en valiosas herramientas para la investigación científica.

La conferencia abordará, entre otras cuestiones, cómo su estudio ha permitido conocer mejor la atmósfera terrestre y la dinámica del sistema solar, además de contribuir a comprobar algunas de las teorías fundamentales de la física moderna. La propuesta está concebida para todos los públicos y no requiere conocimientos científicos previos.

Villaver cuenta con una amplia trayectoria internacional que incluye su paso por instituciones como la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA), la Universidad Autónoma de Madrid y el Centro de Astrobiología. Sus investigaciones se han centrado especialmente en la evolución de los sistemas planetarios y las enanas blancas y ha participado en el descubrimiento de decenas de exoplanetas.

La cita servirá así como antesala científica al eclipse del miércoles y completará la vertiente divulgativa de una semana en la que A Coruña será escenario simultáneo de un fenómeno astronómico excepcional y de uno de los encuentros internacionales dedicados a estudiar algunos de los mayores interrogantes de la física actual.